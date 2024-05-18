Японские терминаторы и русские кокетки: главные новости аниме за неделю

Как начался и (пока) закончился «Евангелион»

Читать Как начался и (пока) закончился «Евангелион»

«Скотт Пилигрим жмет на газ» переосмысляет культовый комикс и фильм

Читать «Скотт Пилигрим жмет на газ» переосмысляет культовый комикс и фильм

О феномене космического вестерна «Ковбой Бибоп» от студии Sunrise

Читать О феномене космического вестерна «Ковбой Бибоп» от студии Sunrise