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Японские терминаторы и русские кокетки: главные новости аниме за неделю

18 мая
2024 год

Новости кино >>
18 мая 2024
«Гандам» отмечает юбилей, ИИ готов покорять фестивали, а Хидэаки Анно намекает на новую «Еву». Аниме-индустрия удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о втором сезоне «Террасы кафе богинь» или о свежем трейлере «Реинкарнации безработного»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Японские терминаторы и русские кокетки: главные новости аниме за неделю

ОДНОЙ СТРОКОЙ

🔘 Аниме «Властелин колец: Война рохирримов» впервые покажут публике на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси, а до проката полнометражная работа Кэндзи Камиямы доберется 13 декабря.

🔘 Также на французский смотр пробрался анимационный фильм «Кто сказал, что смерть прекрасна?», созданный с использованием искусственного интеллекта, что вызвало жаркие дебаты в сети — и с приближением показа страсти будут накаляться.

🔘 В честь 15-летней годовщины «Летние войны» Мамору Хосоды на две недели вернутся в японские кинотеатры (повторный прокат в других странах пока не планируется).

🔘 «Гандам» в этом году тоже отмечает 45-летний юбилей — и по такому случаю на больших экранах Японии покажут пять фильмов: первую трилогию (1981-1982), смонтированную из оригинального сериала, «Ответный удар Чара» (1988) и «Вспышку Хэтэуэй» (2021). На этом празднование не закончится: мероприятия ожидаются вплоть до до следующем года, когда в Осаке пройдет масштабная выставка Gundam Expo.

🔘 Хотя пару лет назад Хидэаки Анно чуть ли не божился, что ребилды ставят точку в истории «Евангелиона», в недавнем интервью режиссер признал, что не исключает новых проектов по легендарной меха-франшизе.

Японские терминаторы и русские кокетки: главные новости аниме за неделю
фото: Постеры трилогии «Мобильный воин Гандам»

🔘 «Провожающая в последний путь Фрирен» выиграла награду 48-й премии издательства Kodansha в номинации «Лучшая сёнэн-манга». Лучшим сёдзё признали «Смотря на твое лицо», а лучшей мангой в «общей» категории стала «Медалистка».

🔘 Главные сэйю из «Рок-тихони» в составе (теперь не такой уж) вымышленной группы «Жгут» (Kessoku Band) отправляются на масштабный музыкальный фестиваль Rock in Japan 2024.

🔘 Ранобэ-приквел «Синей тюрьмы: Блю Лок» под названием «Накануне схватки: Арю, Баро, Юкимия» появится в книжных магазинах Японии 17 июля.

🔘 «Мононокэ. Фильм» в ближайшем будущем превратится в мангу: адаптация скоро появится в приложении издательства Comic Days, а поклонникам бумажных изданий придется подождать до 23 июля.

🔘 Бывший продюсер студии Toei Мунэюки Ким основал студию K2 Pictures: компания займется производством как игрового кино, так и анимационной продукции. Ближайшие проекты новой компании связаны с именами знаковых постановщиков Хирокадзу Корээды и Такаси Миикэ, а также небезызвестной аниме-конторой MAPPA.

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САЙОНАРА, БЭЙБИ!

29 августа Netflix покажет все восемь эпизодов сериала «Терминатор Зеро» (Terminator Zero), анонсированного в прошлом году на мероприятии Geeked Week. Вместо Джона и Сары Коннор первое в рамках франшизы аниме познакомит нас с новыми персонажами из той же вселенной. Производством занимается студия Production I.GВолейбол!! Решающая игра на свалке», «Психопаспорт»), а за режиссуру отвечает Масаси КудоБлич: Тысячелетняя кровавая война», «Боевой дворецкий Хаятэ! Милашки»).

Японские терминаторы и русские кокетки: главные новости аниме за неделю

Действие сериала разворачивается в 1997 году, накануне Судного дня, когда военная сеть искусственного интеллекта «Скайнет» обретает самосознание и развязывает длительную войну между машинами и людьми. Девушка-солдат из будущего прибывает в Японию, чтобы защитить от киборга-убийцы Малькома Ли — ученого, разрабатывающего новую систему ИИ, которая поможет спасти человечество. Шоураннер проекта Маттсон ТомлинМать против андроидов», «Морской монстр») пояснил, что его цель — рассказать историю о путешествии во времени и создать сагу о нескольких поколениях в духе «Крестного отца», в центре которой — семья с детьми: «Если у нас будет несколько сезонов, мы увидим, как эти дети растут и кем они становятся».

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ЕСЛИ ВЫ ЭТО ЧИТАЕТЕ, ТО ВЫ И ЕСТЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ

Пока зрители Страны восходящего солнца наслаждаются просмотром первой части полнометражного аниме «Код Гиас: Вернувшийся Розе», студия SunriseГандам: Железнокровные сироты», «Гинтама») уже подготовила трейлер продолжения: в японские кинотеатры сиквел заглянет 7 июня, а еще две части тетралогии обещают показать 5 июля и 2 августа соответственно. Подписчики Disney+ смогут познакомиться с этой историей в июне, когда она пополнит библиотеку стриминга в формате сериала на 12 эпизодов.


Братья-наемники Эш и Розе — высококлассный пилот Найтмера и талантливый стратег, еще и ловко собирающий информациб. Вместе с японской группой сопротивления Семь мерцающих звезд они вступают в противостояние с Нео-Бритарианской империей, чтобы вернуть из плена императрицу Сакую Сумэраги. Как и в предыдущем ролике (у нас — с русскими субтитрами), в новом трейлере звучит опенинг Running In My Head в исполнении певца, музыканта и сэйю MIYAVIID: Вторжение», «Ультрамен: Финал»), а эндинг Roze (Prod. Teddyloid) предоставит Хикари Мицусима.

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КОМИКС МАНГОЙ НЕ ИСПОРТИШЬ

На Comic-Con International в Сан-Диего были анонсированы номинанты премии Уилла Айснера 2024 года. Награда, носящая имя известного создателя комиксов, уже 36 лет привлекает внимание к лучшим изданиям и авторам графических историй.

Японские терминаторы и русские кокетки: главные новости аниме за неделю

В номинации «Лучшее американское издание международного материала: Азия» представлены:

«#DRCL: Дети полуночи» Синъити Сакамото
«Прощай, Эри» Тацуки Фудзимото
«Мой фотодневник» Маки Фудзивары
«На берегу реки» Кёко Окадзаки
«Лето, когда погас свет» Рэна Мокумоку

В прошлом году в этой номинации победило «Путешествие Сюны» Хаяо Миядзаки.

Японские терминаторы и русские кокетки: главные новости аниме за неделю

В других категориях также представлены:

Лучшее издание для подростков — «Ребенок этого ребенка» Мамору Аои.

Лучшее юмористическое издание — «Кандидат якудза» Тэки Яцуды.

Лучшее переиздание — «Орендж» Итиго Такано (бокс-сет с полным изданием).

Лучшая адаптация другого медиума — «#DRCL: Дети полуночи» Синъити Сакамото (по мотивам «Дракулы» Брэма Стокера) и «Тень над Иннсмутом» Го Танабэ (по мотивам одноименной повести Говарда Филлипса Лавкрафта).

Лучший автор/художник — Рэн Мокумоку («Лето, когда погас свет»).

Лучшее оформление издания — «Туалетный мальчик Ханако» (собрание первых десяти томов).

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Проблемы, офицер?


В преддверии старта романтического фэнтези «Волшебница и злой офицер» по мотивам ёнкомы Кокоа Фудзивары студия BonesСтальной алхимик», «Пожиратель душ») поделилась новым трейлером. Лицезреть историю любви коварного полководца Сюна Миллера и легкомысленной чародейки Бякуи Мимори можно будет с 9 июля.


К сэйю Юки Оно (Ортер Мадл из «Магии и мускулов») и Маи Накахаре (Лулун из «Время пыток, принцесса!»), озвучивающим главных героев, присоединятся:

Формальгаут — Кенъити Судзумура (Эдгар из «Перерождения дяди»).
Белатрикс — Аяко Кавасуми (Каору Мидзутани из «Сквозь слезы я притворяюсь кошкой»).
Ал Кеон — Хиро Симоно (Призрак оперы из «Фарса убитой нежити»).
Спика — Нао Тояма (Ико Койсикава из «Стесняшки»).
Садалсууд — Такуми Ямадзаки (Дера Мотимаззи из «Истории любви Тамако»).
Бетельгейзе — Такая Хаси (Феникс из «Семейной жизни легкомысленной ведьмы»).

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Я РУССКИЙ БЫ ВЫУЧИЛ ТОЛЬКО ЗА ТО...

«Аля иногда кокетничает со мной по-русски» и готовится к релизу в июле (хотя обещала быть с весенним ветром), а студия Doga KoboЗвездное дитя», «Мой сэмпай раздражает!») делится свежим роликом. Опенинг 1-ban Kagayaku Hoshi исполняет сэйю Алисы Михайловны Сумирэ Уэсака (принцесса Лам из «Несносных пришельцев»), которая также порадует наш слух кавер-версиями известных песен в конце каждого эпизода.


Зануда и бездельник Масатика Кудзэ делит парту с высокомерной красоткой русско-японского происхождения Алей. Девушка влюблена в шалопая и рассказывает ему о чувствах на великом и могучем, утверждая, что критикует за нерадивость. Однако она и не догадывается, что Масатика владеет русским на уровне носителя.

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БОНУС: Фуриоса в исполнении Ани Тейлор-Джой из одноименного фильма Джорджа Миллера — глазами Тэцуо Хары. Пока мы грустно представляем, каким могло выйти аниме о героине пустошей, отмененное 15 лет назад, художник «Кулака Северной звезды» уже посмотрел новый фильм — и остался очень доволен.

Японские терминаторы и русские кокетки: главные новости аниме за неделю

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Там вы можете прочитать, какие табу есть на японском телевидении, или о манге «Огненный удар» Тацуки Фудзимото, автора «Человека-бензопилы» и «Прощай, Эри».
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ID: ВторжениеАля иногда кокетничает со мной по-русскиБлич: Тысячелетняя кровавая войнаБоевой дворецкий Хаятэ! МилашкиВластелин колец: Война рохирримовВолейбол!! Решающая игра на свалкеВолшебница и злой офицерВремя пыток, принцесса!Гандам: Железнокровные сиротыГинтамаДракулаЕвангелионЕвангелион 1.11: Ты (не) одинЕвангелион 2.22: Ты (не) пройдешьЕвангелион 3.0+1.0Евангелион 3.0: УскорениеИстория любви ТамакоКод Гиас: Вернувшийся РозеКрёстный отецКулак Северной звездыЛетние войныМагия и мускулыМать против андроидовМедалисткаМобильный воин ГандамМобильный воин Гандам: Вспышка ХэтэуэяМобильный воин Гандам: Ответный удар ЧараМой сэмпай раздражает!Мононокэ: Бумажный зонтикМорской монстрНесносные пришельцыОдинокий рокер!Перерождение ДядиПожиратель душПровожающая в последний путь ФриренПсихопаспортРебёнок идолаРеинкарнация безработногоСемейная жизнь легкомысленной ведьмыСиняя тюрьма: Блю ЛокСквозь слёзы я притворяюсь кошкойСтальной алхимикСтесняшкаТерминаторТерминатор ЗероТерраса кафе богиньТуалетный мальчик ХанакоУльтрамен: ФиналФарс из убийства девушки-нежитиФуриоса: Хроники Безумного Макса

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Японские терминаторы и русские кокетки: главные новости аниме за неделю фотографии
Японские терминаторы и русские кокетки: главные новости аниме за неделю фотографии
Японские терминаторы и русские кокетки: главные новости аниме за неделю фотографии
Японские терминаторы и русские кокетки: главные новости аниме за неделю фотографии
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