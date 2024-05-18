Японские терминаторы и русские кокетки: главные новости аниме за неделю

🔘 Также на французский смотр пробрался анимационный фильм «Кто сказал, что смерть прекрасна?», созданный с использованием искусственного интеллекта, что вызвало жаркие дебаты в сети — и с приближением показа страсти будут накаляться.
🔘 В честь 15-летней годовщины «Летние войны» Мамору Хосоды на две недели вернутся в японские кинотеатры (повторный прокат в других странах пока не планируется).
🔘 «Гандам» в этом году тоже отмечает 45-летний юбилей — и по такому случаю на больших экранах Японии покажут пять фильмов: первую трилогию (1981-1982), смонтированную из оригинального сериала, «Ответный удар Чара» (1988) и «Вспышку Хэтэуэй» (2021). На этом празднование не закончится: мероприятия ожидаются вплоть до до следующем года, когда в Осаке пройдет масштабная выставка Gundam Expo.
🔘 Главные сэйю из «Рок-тихони» в составе (теперь не такой уж) вымышленной группы «Жгут» (Kessoku Band) отправляются на масштабный музыкальный фестиваль Rock in Japan 2024.
🔘 Ранобэ-приквел «Синей тюрьмы: Блю Лок» под названием «Накануне схватки: Арю, Баро, Юкимия» появится в книжных магазинах Японии 17 июля.
🔘 «Мононокэ. Фильм» в ближайшем будущем превратится в мангу: адаптация скоро появится в приложении издательства Comic Days, а поклонникам бумажных изданий придется подождать до 23 июля.
🔘 Бывший продюсер студии ToeiМунэюки Ким основал студию K2 Pictures: компания займется производством как игрового кино, так и анимационной продукции. Ближайшие проекты новой компании связаны с именами знаковых постановщиков Хирокадзу Корээды и Такаси Миикэ, а также небезызвестной аниме-конторой MAPPA.
Действие сериала разворачивается в 1997 году, накануне Судного дня, когда военная сеть искусственного интеллекта «Скайнет» обретает самосознание и развязывает длительную войну между машинами и людьми. Девушка-солдат из будущего прибывает в Японию, чтобы защитить от киборга-убийцы Малькома Ли — ученого, разрабатывающего новую систему ИИ, которая поможет спасти человечество. Шоураннер проекта Маттсон Томлин («Мать против андроидов», «Морской монстр») пояснил, что его цель — рассказать историю о путешествии во времени и создать сагу о нескольких поколениях в духе «Крестного отца», в центре которой — семья с детьми: «Если у нас будет несколько сезонов, мы увидим, как эти дети растут и кем они становятся».
Пока зрители Страны восходящего солнца наслаждаются просмотром первой части полнометражного аниме «Код Гиас: Вернувшийся Розе», студия Sunrise («Гандам: Железнокровные сироты», «Гинтама») уже подготовила трейлер продолжения: в японские кинотеатры сиквел заглянет 7 июня, а еще две части тетралогии обещают показать 5 июля и 2 августа соответственно. Подписчики Disney+ смогут познакомиться с этой историей в июне, когда она пополнит библиотеку стриминга в формате сериала на 12 эпизодов.
Братья-наемники Эш и Розе — высококлассный пилот Найтмера и талантливый стратег, еще и ловко собирающий информациб. Вместе с японской группой сопротивления Семь мерцающих звезд они вступают в противостояние с Нео-Бритарианской империей, чтобы вернуть из плена императрицу Сакую Сумэраги. Как и в предыдущем ролике (у нас — с русскими субтитрами), в новом трейлере звучит опенинг Running In My Head в исполнении певца, музыканта и сэйю MIYAVI («ID: Вторжение», «Ультрамен: Финал»), а эндинг Roze (Prod. Teddyloid) предоставит Хикари Мицусима.
На Comic-Con International в Сан-Диего были анонсированы номинанты премии Уилла Айснера 2024 года. Награда, носящая имя известного создателя комиксов, уже 36 лет привлекает внимание к лучшим изданиям и авторам графических историй.
В номинации «Лучшее американское издание международного материала: Азия» представлены:
«#DRCL: Дети полуночи» Синъити Сакамото
«Прощай, Эри» Тацуки Фудзимото
«Мой фотодневник» Маки Фудзивары
«На берегу реки» Кёко Окадзаки
«Лето, когда погас свет» Рэна Мокумоку
Лучшее издание для подростков — «Ребенок этого ребенка» Мамору Аои.
Лучшее юмористическое издание — «Кандидат якудза» Тэки Яцуды.
Лучшее переиздание — «Орендж» Итиго Такано (бокс-сет с полным изданием).
Лучшая адаптация другого медиума — «#DRCL: Дети полуночи» Синъити Сакамото (по мотивам «Дракулы» Брэма Стокера) и «Тень над Иннсмутом» Го Танабэ (по мотивам одноименной повести Говарда Филлипса Лавкрафта).
Лучший автор/художник — Рэн Мокумоку («Лето, когда погас свет»).
Зануда и бездельник Масатика Кудзэ делит парту с высокомерной красоткой русско-японского происхождения Алей. Девушка влюблена в шалопая и рассказывает ему о чувствах на великом и могучем, утверждая, что критикует за нерадивость. Однако она и не догадывается, что Масатика владеет русским на уровне носителя.
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