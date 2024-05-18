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Молодого поэта отправили в ссылку в трейлере семейного мультфильма «Пушкин и… Михайловское. Начало»

18 мая
2024 год

Новости кино >>
18 мая 2024
В сети появился трейлер семейного мультфильма «Пушкин и… Михайловское. Начало», который кинопрокатная компания «Кинотайм» выпустит в прокат 6 июня в честь 225-летия со дня рождения великого русского поэта.

«Пушкин и… Михайловское. Начало»


Это история о том, как Пушкин совсем молодым человеком оказался в ссылке в деревне. И именно здесь, в родительском имении Михайловское, среди полей, холмов, лесов и рек поэт пережил творческое перерождение, создал лучшие свои произведения и стал тем гением, которого знает и любит вся Россия. Сюжетные линии фильма наполнены тонким юмором, разнообразными биографическими отсылками и мягкой цветовой палитрой. События сопровождаются стихотворениями поэта.

По словам создателей анимационного фильма, его основная цель — заново влюбить зрителя в творчество и личность Александра Сергеевича. Ведь ни настоящим поэтом, ни настоящим человеком никто не делается сам собой и случайно. Жизнь и судьба, трудности и препятствия, любовь и дружба — вот что создает настоящих людей.

Молодого поэта отправили в ссылку в трейлере семейного мультфильма «Пушкин и… Михайловское. Начало»
фото: пресс-служба компании «Кинотайм»

Картину придумали продюсер Игорь Гаврюшкин и художник-постановщик Игорь Шаймарданов. Основной задачей авторов стала идея показать поэта не гением, сошедшим с портрета на стене, а как персонажа с настоящими человеческими чувствами. Для воплощения замыслов была выбрана анимация — нарисовала мультфильм студия «Муха» под руководством Артура Абдрахманова. Производство началось в 2022 году.

Режиссером и сценаристом выступила Екатерина Гаврюшкина, придумавшая сюжеты и мотивы картины. В них причудливо соединяются литературные произведения, созданные во время ссылки, и биографические факты. А среди героев есть реальные лица: няня Арина Родионовна, лицейские друзья Пущин и Дельвиг, хозяйка Тригорского Осипова-Вульф, ее падчерица Анна Осипова и племянница Анна Керн, министр Нессельроде и агент Бошняк. Помимо поэзии в фильме есть музыка, написанная Вячеславом Кругликом. Композитор задал особый ритм происходящему на экране и привел в движение образы героев, созданных режиссером и художником.
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Пушкин и… Михайловское. Начало

фотографии >>
Молодого поэта отправили в ссылку в трейлере семейного мультфильма «Пушкин и… Михайловское. Начало» фотографии
Молодого поэта отправили в ссылку в трейлере семейного мультфильма «Пушкин и… Михайловское. Начало» фотографии
Молодого поэта отправили в ссылку в трейлере семейного мультфильма «Пушкин и… Михайловское. Начало» фотографии
Молодого поэта отправили в ссылку в трейлере семейного мультфильма «Пушкин и… Михайловское. Начало» фотографии
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