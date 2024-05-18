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Наташа Лионн познакомится с «Фантастической четверкой»

18 мая
2024 год

Новости кино >>
18 мая 2024

Наташа Лионн получила безымянную роль в перезапуске «Фантастической четверки», уверяет Deadline.

Наташа Лионн познакомится с «Фантастической четверкой»
фото: theplaylist.net

Ранее к актерскому составу кинокомикса присоединились Джулия Гарнер, Джон Малкович, Пол Уолтер Хаузер и Ральф Айнесон. Последний воплотит образ главного злодея Галактуса. Что касается основного каста, то Мистера Фантастика сыграет Педро Паскаль, Человека-факела — Джозеф Куинн, Женщину-невидимку — Ванесса Кирби, а Существо — Эбон Мосс-Бахрах.

Новая «Фантастическая четверка» положит начало шестой фазе вселенной. Режиссерское кресло фильма займет Мэтт Шэкман. В комиксах «Фантастическая четверка» — это астронавты, получившие свои суперспособности в результате воздействия космических лучей во время научной экспедиции.
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