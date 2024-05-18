Наташа Лионн познакомится с «Фантастической четверкой»

Наташа Лионн
получила безымянную роль в перезапуске «Фантастической четверки
», уверяет Deadline
.
Ранее к актерскому составу кинокомикса присоединились Джулия Гарнер
, Джон Малкович
, Пол Уолтер Хаузер
и Ральф Айнесон
. Последний воплотит образ главного злодея Галактуса. Что касается основного каста, то Мистера Фантастика сыграет Педро Паскаль
, Человека-факела — Джозеф Куинн
, Женщину-невидимку — Ванесса Кирби
, а Существо — Эбон Мосс-Бахрах
.
Новая «Фантастическая четверка
» положит начало шестой фазе вселенной. Режиссерское кресло фильма займет Мэтт Шэкман
. В комиксах «Фантастическая четверка» — это астронавты, получившие свои суперспособности в результате воздействия космических лучей во время научной экспедиции.
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