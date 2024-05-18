Не стало звезды «Тутси» и «Военных игр» Дэбни Коулмена

В Санта-Монике 16 мая на 93-м году жизни не стало известного американского актера и продюсера Дэбни Коулмена
. Об этом сообщает Variety
со слов его дочери Квинси.
Дэбни Вартон Коулмен
родился 3 января 1932-го в техасском Остине. Там же учился в средней школе. Окончил Военный институт в Вирджинии, изучал юриспруденцию в университете штата Техас. На ТВ острохарактерный актер с широким диапазоном актерских возможностей дебютировал в 1961-м, сыграв в сериалах «Бен Кэйси
» и «Доктор Килдэр
». Кинодебют состоялся спустя четыре года в драме Сидни Поллака
«Тонкая нить
». Впоследствии он еще трижды сотрудничал со знаменитым режиссером — на фильмах «На слом!
», «Охотники за скальпами
» и «Тутси
». В 1969-м предстал в качестве Харрисона Вилби в музыкальной комедии с участием Элвиса Пресли
«Неприятности с девушками
».
На счету актера 180 ролей в фильмах и сериалах. Среди лучших работ — Рон Карлайл в «Тутси», Франклин Харт в комедии «С девяти до пяти
», доктор Джон Маккитрик в триллере Джона Бэдэма
«Военные игры
» и Хью Крайтон в детективе «Коломбо и убийство рок-звезды
». Запомнился также по таким картинам и сериалам, как «Ад в поднебесье
», «На Золотом пруду
», «Плащ и кинжал
», «Там, где сердце
», «Колдовская любовь
», «Вам письмо
», «Инспектор Гаджет
», «Стюарт Литтл
», «Домино
», «Подпольная империя
» и «Рэй Донован
». Его голос можно услышать в «Джуманджи
» и ряде мультфильмов, включая анимационные шоу «Волшебный школьный автобус
» и «Лило и Стич
». На большом экране последний раз появился в комедии Уоррена Битти
«Вне правил
», а на малом — в «Йеллоустоуне
».
Читать
Спасибо за игру: 16 фильмов про геймеров
Лауреат шести престижных наград, среди которых «Золотой глобус», «Эмми», «Спутник» и две премии Гильдии киноактеров США. Имя Дэбни Коулмена увековечено на Аллее славы в Голливуде. Был женат на актрисе Джин Хейл
.
обсуждение >>