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Не стало звезды «Тутси» и «Военных игр» Дэбни Коулмена

18 мая
2024 год

Новости кино >>
18 мая 2024
В Санта-Монике 16 мая на 93-м году жизни не стало известного американского актера и продюсера Дэбни Коулмена. Об этом сообщает Variety со слов его дочери Квинси.

Не стало звезды «Тутси» и «Военных игр» Дэбни Коулмена
фото: tvline.com

Дэбни Вартон Коулмен родился 3 января 1932-го в техасском Остине. Там же учился в средней школе. Окончил Военный институт в Вирджинии, изучал юриспруденцию в университете штата Техас. На ТВ острохарактерный актер с широким диапазоном актерских возможностей дебютировал в 1961-м, сыграв в сериалах «Бен Кэйси» и «Доктор Килдэр». Кинодебют состоялся спустя четыре года в драме Сидни Поллака «Тонкая нить». Впоследствии он еще трижды сотрудничал со знаменитым режиссером — на фильмах «На слом!», «Охотники за скальпами» и «Тутси». В 1969-м предстал в качестве Харрисона Вилби в музыкальной комедии с участием Элвиса Пресли «Неприятности с девушками».

На счету актера 180 ролей в фильмах и сериалах. Среди лучших работ — Рон Карлайл в «Тутси», Франклин Харт в комедии «С девяти до пяти», доктор Джон Маккитрик в триллере Джона Бэдэма «Военные игры» и Хью Крайтон в детективе «Коломбо и убийство рок-звезды». Запомнился также по таким картинам и сериалам, как «Ад в поднебесье», «На Золотом пруду», «Плащ и кинжал», «Там, где сердце», «Колдовская любовь», «Вам письмо», «Инспектор Гаджет», «Стюарт Литтл», «Домино», «Подпольная империя» и «Рэй Донован». Его голос можно услышать в «Джуманджи» и ряде мультфильмов, включая анимационные шоу «Волшебный школьный автобус» и «Лило и Стич». На большом экране последний раз появился в комедии Уоррена Битти «Вне правил», а на малом — в «Йеллоустоуне».

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Лауреат шести престижных наград, среди которых «Золотой глобус», «Эмми», «Спутник» и две премии Гильдии киноактеров США. Имя Дэбни Коулмена увековечено на Аллее славы в Голливуде. Был женат на актрисе Джин Хейл.
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Ад в поднебесьеБен КэйсиВам письмоВне правилВоенные игрыВолшебный школьный автобусДжуманджиДжуманджиДоктор КилдэрДоминоИнспектор ГаджетЙеллоустоунКолдовская любовьКоломбоЛило и СтичНа Золотом прудуНа слом!Неприятности с девушкамиОхотники за скальпамиПлащ и кинжалПодпольная империяРэй ДонованС девяти до пятиСтюарт ЛиттлТам, где сердцеТонкая нитьТутси

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Не стало звезды «Тутси» и «Военных игр» Дэбни Коулмена фотографии
Не стало звезды «Тутси» и «Военных игр» Дэбни Коулмена фотографии
Не стало звезды «Тутси» и «Военных игр» Дэбни Коулмена фотографии
Не стало звезды «Тутси» и «Военных игр» Дэбни Коулмена фотографии
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