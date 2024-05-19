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Эмма Стоун и Джесси Племонс сыграют в новом фильме Йоргоса Лантимоса про инопланетный заговор

19 мая
2024 год

Новости кино >>
19 мая 2024

В новом фильме Йоргоса Лантимоса «Бугония» (Bugonia) сыграют звезды «Видов доброты» Джесси Племонс и Эмма Стоун. Режиссер рассказал подробности о своей грядущей работе на Каннском фестивале, пишет Variety.

Эмма Стоун и Джесси Племонс сыграют в новом фильме Йоргоса Лантимоса про инопланетный заговор
фото: Variety.com


Фильм будет основан на южнокорейской научно-фантастической комедии «Спасти зеленую планету!». Оригинал, который снял Чан Джун-хван, вышел в 2003 году и стал культовым на родине.

В центре сюжета — двое одержимых теорией заговора мужчин. Герои похищают гендиректора крупной компании, считая, что она — инопланетянка, намеревающаяся уничтожить Землю. Съемки фильма должны стартовать этим летом в Нью-Йорке и Великобритании. Сценарий пишет лауреат премии «Эмми» Уилл ТрейсиНаследники»). Картина выйдет в прокат в 2025 году.
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