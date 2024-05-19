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Киллиан Мерфи вернется к своей роли из «28 дней спустя»

19 мая
2024 год

Новости кино >>
19 мая 2024

Киллиан Мерфи вернется к роли Джима в зомби-хорроре «28 лет спустя» Дэнни Бойла. Участие актера в интервью Deadline подтвердил председатель Sony Motion Pictures Group Том Ротман.

Киллиан Мерфи вернется к своей роли из «28 дней спустя»
фото: кадр из «28 дней спустя»

Правда, по словам Ротмана, возвращение Мерфи будет необычным, а сам фильм не станет буквальным продолжением «28 дней спустя» и «28 недель спустя». В первой части Мерфи сыграл велокурьера Джима, который, очнувшись от комы, обнаруживает, что таинственный вирус превратил людей в зомби.

Оригинал с Мерфи вышел в 2002 году, а спустя пять лет Хуан Карлос Фреснадильо снял продолжение с Робертом Карлайлом. Третья часть выйдет в кинотеатрах 20 июня 2025 года. Главные роли в картине исполнят Рэйф Файнс, Джоди Комер, Аарон Тейлор-Джонсон. Мерфи также выступит исполнительным продюсером проекта, а сценарий напишут Алекс Гарленд и Дэнни Бойл.
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