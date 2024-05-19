Киллиан Мерфи вернется к своей роли из «28 дней спустя»

Киллиан Мерфи вернется к роли Джима в зомби-хорроре «28 лет спустя» Дэнни Бойла. Участие актера в интервью Deadline подтвердил председатель Sony Motion Pictures Group Том Ротман.
фото: кадр из «28 дней спустя»
Правда, по словам Ротмана, возвращение Мерфи будет необычным, а сам фильм не станет буквальным продолжением «28 дней спустя» и «28 недель спустя». В первой части Мерфи сыграл велокурьера Джима, который, очнувшись от комы, обнаруживает, что таинственный вирус превратил людей в зомби.
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