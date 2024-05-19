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Фильмы «Хозяин» Юрия Быкова и «Крецул» Александры Лихачевой покажут на фестивале в Румынии

19 мая
2024 год

Новости кино >>
19 мая 2024
Фильмы «Хозяин» Юрия Быкова и «Крецул» Александры Лихачевой покажут на кинофестивале Transilvania International Film Festival в Румынии. Об этом сообщается на сайте смотра.

Фильмы «Хозяин» Юрия Быкова и «Крецул» Александры Лихачевой покажут на фестивале в Румынии

«Хозяин» стал частью секции Supernova, а «Крецул» попал в программу Game On. Один из крупнейших фестивалей Румынии пройдет с 14 по 24 июня в Трансильвании.

«Хозяин» с Артемом Быстровым рассказывает о семье Меньшова, которая становится свидетелем аварии на трассе. Спасенным из лап смерти мужчиной оказывается влиятельный силовик Родин. Между мужчинами неожиданно завязывается «взаимовыгодная» дружба, однако она превращает жизнь семьи Меньшова в ад. Полнометражный дебют Александры Лихачевой представляет собой спортивную драму, посвященную событиям, произошедшим в жизни дзюдоиста Олега Крецула с 1997-го по 2001 год. Премьера картины с Никитой Волковым в главной роли состоялась на фестивале «Короче», фильм также принимал участие в международном фестивале Сан-Паулу.
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