Фильмы «Хозяин» Юрия Быкова и «Крецул» Александры Лихачевой покажут на фестивале в Румынии

Фильмы «Хозяин
» Юрия Быкова
и «Крецул
» Александры Лихачевой
покажут на кинофестивале Transilvania International Film Festival в Румынии. Об этом сообщается на сайте
смотра.
«Хозяин» стал частью секции Supernova, а «Крецул» попал в программу Game On. Один из крупнейших фестивалей Румынии пройдет с 14 по 24 июня в Трансильвании.
«Хозяин» с Артемом Быстровым
рассказывает о семье Меньшова, которая становится свидетелем аварии на трассе. Спасенным из лап смерти мужчиной оказывается влиятельный силовик Родин. Между мужчинами неожиданно завязывается «взаимовыгодная» дружба, однако она превращает жизнь семьи Меньшова в ад. Полнометражный дебют Александры Лихачевой представляет собой спортивную драму, посвященную событиям, произошедшим в жизни дзюдоиста Олега Крецула с 1997-го по 2001 год. Премьера картины с Никитой Волковым
в главной роли состоялась на фестивале «Короче», фильм также принимал участие в международном фестивале Сан-Паулу.
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