Лора Дерн станет свекровью Маргарет Куэлли

Лора Дерн и Маргарет Куэлли снимутся в сериале Netflix «В горе и радости» (Forever, Interrupted) по дебютному роману Тейлор Дженкинс-Рид, которая написала бестселлер «Семь мужей Эвелин Хьюго». Об этом сообщает Deadline.
фото: Deadline
В центре сюжета — девушка Элси, которая после стремительного романа выходит замуж за Бена, но тот внезапно умирает. Элси знакомится со свекровью Сьюзен, которая, оказывается, даже не знала о существовании женщины в жизни сына. Элси и Сьюзен отправляются в путешествие, и оно изменит их навсегда.
Сценаристом и шоураннером проекта выступает Джулия Бикнелл («Шершни»). Куэлли и Дерн также станут исполнительными продюсерами сериала.
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