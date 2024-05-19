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Лора Дерн станет свекровью Маргарет Куэлли

19 мая
2024 год

Новости кино >>
19 мая 2024
Лора Дерн и Маргарет Куэлли снимутся в сериале Netflix «В горе и радости» (Forever, Interrupted) по дебютному роману Тейлор Дженкинс-Рид, которая написала бестселлер «Семь мужей Эвелин Хьюго». Об этом сообщает Deadline.

Лора Дерн станет свекровью Маргарет Куэлли
фото: Deadline

В центре сюжета — девушка Элси, которая после стремительного романа выходит замуж за Бена, но тот внезапно умирает. Элси знакомится со свекровью Сьюзен, которая, оказывается, даже не знала о существовании женщины в жизни сына. Элси и Сьюзен отправляются в путешествие, и оно изменит их навсегда.

Сценаристом и шоураннером проекта выступает Джулия БикнеллШершни»). Куэлли и Дерн также станут исполнительными продюсерами сериала.
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