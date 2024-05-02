Тайны императорского гарема: новый и невероятно красивый трейлер «Мононокэ»

Полнометражный фильм «Мононокэ
» от студии EOTA
выйдет в японский прокат 26 июля с подзаголовком «Бумажный зонтик
». Пока же предлагаем насладиться красотой нового трейлера (у нас — с русскими субтитрами!) и голосом японской дивы Aina The End
, исполняющей заглавную тему Love Sick
. Заодно можно вспомнить два предыдущих ролика (первый
тоже с переводом, второй
— без).
В Ооку
— внутренних покоях императорского дворца, где от посторонних глаз скрыт его гарем, — начинает твориться сущая чертовщина. Что за мстительный дух там поселился, выяснит загадочный Аптекарь, который совладал уже не с одним мононокэ
. Попутно он познакомится с нравами «женского сада», где требовательно отобранные японки вынуждены жертвовать индивидуальностью и не только, подчиняясь установленным правилам. Фильм обещает удивить зрителей потрясающим визуалом, сочетающим компьютерную графику, стилизацию под уки-ё
и текстуру старых японских свитков.
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Также пополнился состав сэйю:
Китагава — Кана Ханадзава
(Мицури Канродзи
из «Истребителя демонов
»).
Ботан Отомо — Харука Томацу
(Кёко Хори
из «Хоримии
»).
Фуки Токита — Ёко Хикаса
(Амамия
из «Рона Камонохаси
»).
Авасима — Юко Кайда
(Тао Фа
из «Адского рая
»).
Мугитани — Юкана
(Шунова
из «Хелька
»).
Сабуромару — Юки Кадзи
(Дайда
из «Рейтинга короля
»).
Хирамото — Дзюн Фукуяма
(Звездный всадник Арс
из «Исюры
»).
Сакасита — Дайсукэ Хосоми
(Аюми Иноуэ из «Радости рыбалки
»).
Император Тэнси — Мию Ирино
(Рицу Кагэяма
из «Моб Психо 100
»).
Хокуто Мидзороги — Кэндзиро Цуда
(Кисибэ
из «Человека-бензопилы
»).
Полный метр задумывался как проект в честь 15-летия культового хоррор-альманаха «Мононокэ
» (2007), но производство несколько затянулось. Постановкой оригинального шоу также занимался Кэндзи Накамура
(«Когти зверя
», «Трапеция
»), а производство велось в стенах Toei Animation
(«Драконий жемчуг
», «Ван-Пис
»). Впервые же Аптекарь появился в аниме «Аякаси: Классика японских ужасов
»: серия выросла из арки «Бакэнэко».
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