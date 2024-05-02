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Тайны императорского гарема: новый и невероятно красивый трейлер «Мононокэ»

2 мая
2024 год

Новости кино >>
2 мая 2024

Полнометражный фильм «Мононокэ» от студии EOTA выйдет в японский прокат 26 июля с подзаголовком «Бумажный зонтик». Пока же предлагаем насладиться красотой нового трейлера (у нас — с русскими субтитрами!) и голосом японской дивы Aina The End, исполняющей заглавную тему Love Sick. Заодно можно вспомнить два предыдущих ролика (первый тоже с переводом, второй — без).


В Ооку — внутренних покоях императорского дворца, где от посторонних глаз скрыт его гарем, — начинает твориться сущая чертовщина. Что за мстительный дух там поселился, выяснит загадочный Аптекарь, который совладал уже не с одним мононокэ. Попутно он познакомится с нравами «женского сада», где требовательно отобранные японки вынуждены жертвовать индивидуальностью и не только, подчиняясь установленным правилам. Фильм обещает удивить зрителей потрясающим визуалом, сочетающим компьютерную графику, стилизацию под уки-ё и текстуру старых японских свитков.

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Также пополнился состав сэйю:

Китагава — Кана Ханадзава (Мицури Канродзи из «Истребителя демонов»).
Ботан Отомо — Харука Томацу (Кёко Хори из «Хоримии»).
Фуки Токита — Ёко Хикаса (Амамия из «Рона Камонохаси»).
Авасима — Юко Кайда (Тао Фа из «Адского рая»).
Мугитани — Юкана (Шунова из «Хелька»).
Сабуромару — Юки Кадзи (Дайда из «Рейтинга короля»).
Хирамото — Дзюн Фукуяма (Звездный всадник Арс из «Исюры»).
Сакасита — Дайсукэ Хосоми (Аюми Иноуэ из «Радости рыбалки»).
Император Тэнси — Мию Ирино (Рицу Кагэяма из «Моб Психо 100»).
Хокуто Мидзороги — Кэндзиро Цуда (Кисибэ из «Человека-бензопилы»).

Тайны императорского гарема: новый и невероятно красивый трейлер «Мононокэ»

Полный метр задумывался как проект в честь 15-летия культового хоррор-альманаха «Мононокэ» (2007), но производство несколько затянулось. Постановкой оригинального шоу также занимался Кэндзи НакамураКогти зверя», «Трапеция»), а производство велось в стенах Toei AnimationДраконий жемчуг», «Ван-Пис»). Впервые же Аптекарь появился в аниме «Аякаси: Классика японских ужасов»: серия выросла из арки «Бакэнэко».

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете почитать о сюжетах, затрагивающих эпоху Эдо, или перевод интервью с мастером ужасов Дзюндзи Ито.
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Тайны императорского гарема: новый и невероятно красивый трейлер «Мононокэ» фотографии
Тайны императорского гарема: новый и невероятно красивый трейлер «Мононокэ» фотографии
Тайны императорского гарема: новый и невероятно красивый трейлер «Мононокэ» фотографии
Тайны императорского гарема: новый и невероятно красивый трейлер «Мононокэ» фотографии
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