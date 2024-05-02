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«Чума» Дмитрия Давыдова получила приз ФИПРЕССИ на кинофестивале goEast в Висбадене

2 мая
2024 год

Новости кино >>
2 мая 2024
Черно-белая драма Дмитрия Давыдова «Чума» была удостоена награды ФИПРЕССИ (Международной федерации кинопрессы) на германском кинофестивале goEast, специализирующемся на фильмах из Центральной и Восточной Европы. Об этом сообщает пресс-служба картины.

«Чума» Дмитрия Давыдова получила приз ФИПРЕССИ на кинофестивале goEast в Висбадене
фото: кадр из фильма «Чума»

Это девятый фильм Дмитрия Давыдова, в основу которого лег его сценарий «Омут». Кинокритики уже сравнивают новую работу режиссера с фильмами Лава Диаса. Главные роли в фильме исполнили Георгий Бессонов, Евгений Николаев, Эрхан Слепцов и другие.

По сюжету в якутском селе одна напротив другой живут две неполные семьи, без матерей. Робкого и безответного Ивана постоянно унижает сосед, дерзкий и самоуверенный Тихон. После того как Тихон избивает Ивана на глазах у сына, подросток разочаровывается в отце и начинает все больше времени проводить с его обидчиком.

«Сейчас каждый фестиваль и особенно приз на нем очень важны для фильма. Мы делаем независимое кино на своем языке и сейчас продвигать такое кино для нас и от России практически невозможно. И то, что фильм попал на goEast и, более того, получил премию Fipresci — это не очередной успех для якутского кино, а вера в то, что делать свое кино можно и нужно», — отметил Дмитрий Давыдов.

Премьера «Чумы» состоялась в 2023 году на кинофестивале «Маяк» в Геленджике, где картина была удостоена приза за лучшую режиссуру. Производством ленты занимались компании «Кинологистика» и AmmA Production. Дмитрий Давыдов в 2014 году снял свой первый фильм «Костер на ветру», который был представлен на более чем 20 международных кинофестивалях. На его счету более 10 лент, где он выступил не только режиссером, но и сценаристом. Его фильм «Пугало» получил Гран-при на 31-м «Кинотавре» в 2020 году.
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