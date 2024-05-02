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XII фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче» открыл прием заявок

2 мая
2024 год

Новости кино >>
2 мая 2024
XII фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче» открыл прием заявок. В этом году он пройдет с 20 по 25 августа в Калининграде, уточняет пресс-служба смотра.

XII фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче» открыл прием заявок
фото: пресс-служба фестиваля «Короче»

С прошлого года на фестивале «Короче» две конкурсные программы — короткометражных фильмов и полнометражных дебютных картин. Подать заявку на участие в обеих программах можно до 1 июля на официальном сайте фестиваля.

Для участия в конкурсных программах принимаются российские картины, произведенные в 2023-24 гг, не участвовавшие в других фестивалях, не выходившие в кинотеатральный прокат и не размещенные в онлайн-кинотеатрах или в свободном доступе в сети.

Российский фестиваль «Короче» был создан в 2013 году. Основная задача смотра – открывать путь молодым авторам со всей страны в большой кинематограф. Фестиваль традиционно привлекает наибольшее внимание продюсеров, руководителей кинопрокатных компаний и онлайн-кинотеатров.
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