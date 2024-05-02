Премьера криминальной комедии Бориса Акопова «На автомате» со Славой Копейкиным состоится 5 июня

Премьера новой криминальной комедии Бориса Акопова «На автомате» состоится 5 июня на платформах Кинопоиск и Wink.ru. Тандем исполнителей главных ролей — Славы Копейкина и Дениса Косикова — был отмечен специальными призами жюри и Гильдии кастинг-директоров России на фестивале Original+, уточняет пресс-служба Кинопоиска.
фото: пресс-служба Кинопоиска
По сюжету каждый день братьев-подростков Ромы и Жени проходит одинаково, на автомате: будильник, учёба, сигаретка за гаражом, склад с оружием… стоп, что? Парни решают, что это шанс быстро срубить легкие деньги, ведь надо всего-то продать автоматы в даркнете. Но где оружие, там и опасные люди — тут-то и начинается самое интересное. Очень скоро в истории оказываются замешаны все жители городка: мать-одиночка Светлана, хозяин ломбарда Альберт, тату-мастер Леля, полицейский Басов, его дочь-блогерка Милена, а также столичные бандиты.
«“На автомате” — криминальная комедия, но мой персонаж, как и персонаж Дениса, с криминалом никак не связаны. Мы случайно прикасаемся к этому миру, находя автоматы. И эта история в целом не о каких-то крутых пацанах, которые знают жизнь. Они ничего не знают. Так что местами это комедия положений», — рассказывает Слава Копейкин.
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