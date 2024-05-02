Алина Воскресенская и Михаил Кремер найдут друг друга в турецкой мелодраме по роману Эмиля Золя «Близкое счастье»

KION и студия LOOKFILM приступили к съемкам турецкой мелодрамы с русской душой «Близкое счастье» по роману французского писателя Эмиля Золя «Дамское счастье». Главные роли исполняют Алина Воскресенская, Михаил Кремер и Ферхат Йылмаз, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра KION
«Близкое счастье» — так по сюжету называется торговый центр в Анталии, которым владеет молодой бизнесмен Руслан Адамов. После смерти жены он посвятил себя сыну и работе и, несмотря на популярность у девушек, не заводит серьезные отношения. Однажды в его магазине появляется русская девушка Нина. Дом ее приемных родителей сгорел, и теперь она отчаянно нуждается в работе. Разглядев в девушке потенциал, Руслан берет ее к себе. Нина оказывается чрезвычайно талантливой: ее предложения удивляют Адамова и идут на пользу бизнесу. Герои понимают, что серьезно влюбляются друг в друга, но обстоятельства играют против них.
«Мне кажется, "Близкое счастье" может обрести популярность далеко не только у российской аудитории. Во-первых, мне, как зрителю, было бы крайне интересно наблюдать за объединением и смешением актеров из разных стран, разных культур, разных языков и, конечно, разных актерских школ. Во-вторых, в сериале, помимо юмора, иронии и узнаваемых жизненных ситуаций, есть вечные темы и вопросы, которые никогда не устареют и никогда не перестанут быть интересны зрителю», — рассказывает Алина Воскресенская.
«Я работаю в Турции впервые, но уже на выборе натуры и кастингах стало понятно, что принципы кинопроизводства в наших странах едины, и мы говорим на одном "киноязыке". Жанр мелодрамы, безусловно, один из самых востребованных, но тем не менее непростых. Очень важно, рассказывая историю, передать человеческие чувства, переживания, увидеть и показать глубину персонажей. Наш проект — о любви. О любви к своей семье, своему делу и, конечно, любви мужчины и женщины», — говорит режиссер.
Роли также исполнили Анна Ардов, Вадим Андреев и звезды турецкого кино Озгухан Чеми, Мирай Акай, Батухан Гюльчемай и другие.
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