Алина Воскресенская и Михаил Кремер найдут друг друга в турецкой мелодраме по роману Эмиля Золя «Близкое счастье»

что почитать?

Любовь, война и суд: Репортаж со съемок сериала «Княжна милосердия»

Елена Муравьева вернется к роли некрасивой подружки, а Елену Валюшкину ждут новые «Загадки»

Главная тема

И бен Ладена обезвредит, и в усадьбу горящую войдет: Джессика Честейн хороша в любом жанре

Обладательница «Оскара» не боится ни грима, ни Кинга, ни комиксов