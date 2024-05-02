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Стартовал прием заявок на питчинг игровых и документальных проектов в Красноярском крае

2 мая
2024 год

Новости кино >>
2 мая 2024
Стартовал прием заявок на питчинг игровых и документальных проектов в Красноярском крае среди кинематографистов, граждан России от 18 лет, вне зависимости от уровня профессиональной подготовки. Работы принимают через платформу script.moviestart.ru до 30 мая, уточняют организаторы конкурса.

Стартовал прием заявок на питчинг игровых и документальных проектов в Красноярском крае
фото: организаторы питчинга

Финальное мероприятие питчинга проведут 28 июня в Красноярске, в рамках III Международного форума кинопроизводителей в Красноярском крае. К рассмотрению принимаются игровые и документальные проекты. В игровой категории ждут синопсисы/сценарии короткометражных фильмов продолжительностью до 52 минут и синопсисы/сценарии полнометражных картин продолжительностью от 52 до 90 минут. В документальной — синопсисы и режиссерские экспликации/сценарии документальных фильмов.

В случае успешной защиты, проект должен быть реализован на территории Красноярского края в течение одного календарного года. Победители питчинга в рамках III Международного форума кинопроизводителей в Красноярском крае получат денежную премию в размере 1 млн. рублей в категории «Игровое кино» или «Многосерийные фильмы»; 500 тыс. рублей – в категории «Документальное кино».

Организаторами питчинга выступают министерство культуры Красноярского края, КГАУК «Енисей кино» и продюсерский центр «Мувистарт». Подробности участия и правила заполнения заявки можно найти на официальном сайте мероприятия.
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