Стартовал прием заявок на питчинг игровых и документальных проектов в Красноярском крае среди кинематографистов, граждан России от 18 лет, вне зависимости от уровня профессиональной подготовки. Работы принимают через платформу script.moviestart.ru до 30 мая, уточняют организаторы конкурса.
фото: организаторы питчинга
Финальное мероприятие питчинга проведут 28 июня в Красноярске, в рамках III Международного форума кинопроизводителей в Красноярском крае. К рассмотрению принимаются игровые и документальные проекты. В игровой категории ждут синопсисы/сценарии короткометражных фильмов продолжительностью до 52 минут и синопсисы/сценарии полнометражных картин продолжительностью от 52 до 90 минут. В документальной — синопсисы и режиссерские экспликации/сценарии документальных фильмов.
В случае успешной защиты, проект должен быть реализован на территории Красноярского края в течение одного календарного года. Победители питчинга в рамках III Международного форума кинопроизводителей в Красноярском крае получат денежную премию в размере 1 млн. рублей в категории «Игровое кино» или «Многосерийные фильмы»; 500 тыс. рублей – в категории «Документальное кино».
Организаторами питчинга выступают министерство культуры Красноярского края, КГАУК «Енисей кино» и продюсерский центр «Мувистарт». Подробности участия и правила заполнения заявки можно найти на официальном сайте мероприятия.
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