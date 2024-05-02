Стартовал прием заявок на питчинг игровых и документальных проектов в Красноярском крае

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«Овечка Долли была злая и рано умерла»: Вторая свежесть

Елена Муравьева вернется к роли некрасивой подружки, а Елену Валюшкину ждут новые «Загадки»

Новый «Майор Гром», «Пацан против всех» с Биллом Скарсгардом и еще 9 фильмов мая

Обзор сериалов

«Мосгаз. Дело №10. Метроном»: Как на работе сгорел не только майор Черкасов

Продолжение самого долгоиграющего ретродетектива – теперь без Андрея Смолякова. Или нет?