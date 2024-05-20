«До встречи в суде!»: Сергей Безруков берет сложное дело в тизер-трейлере исторического детектива «Плевако»

НТВ и PREMIER представили тизер-трейлер исторического детектива «Плевако» с Сергеем Безруковым в главной роли. Многосерийная картина рассказывает о легендарном российском адвокате и блестящем ораторе, которого современники прозвали «московским златоустом», – Федоре Никифоровиче Плевако. Режиссером проекта выступила Анна Матисон, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.
В начале истории 38-летний Федор Плевако (Сергей Безруков) находится на пике своей формы. У него семья – жена и сын, собственная успешная адвокатская контора, множество друзей и знакомых, начиная с высшего света и заканчивая бандитами с Хитровки, где адвокат периодически принимает участие в кулачных боях. Но идеальный мир Фёдора Плевако начинает рушиться, когда ему предлагают взять дело Прасковьи, застрелившей своего любовника. В этом деле сойдутся интересы целого ряда влиятельных людей, вплоть до императора Александра II. Все усложнится еще больше, когда Плевако влюбится в супругу влиятельнейшего магната.
«Я, как адвокат своей роли, хочу сказать, что в картине я не Федор Никифорович, а Николай Фёдорович. Мы сняли многосерийный художественный фильм по оригинальному сценарию, а не киномонографию. Это дало нам просторы для фантазии. Даже внешне мой образ во многом отличается от образа самого Плевако. Кто-то скажет: "Да, он совсем не похож". А мы и не стремились. У нас есть образ адвоката, есть автобиографические детали и главное – есть его дела, которые все перенесены в Москву для удобства восприятия. Все сделано с большим уважением, с преклонением и любовью к этому человеку», — говорит Сергей Безруков.
В каждой серии зрители станут свидетелями не только одного серьезного дела, основанного на реальном случае из практики Плевако, но и небольших анекдотов – дел, в которых «московский златоуст» буквально одной-двумя фразами сумел повернуть симпатии присяжных в нужную для себя сторону.
«Вторая половина 19 века – расцвет русской адвокатуры. Судебная реформа 1864 года во всей красе, настоящий независимый суд. Поэтому и адвокаты были личностями. Кого не возьмёшь, – Плевако, Кони, Карабчевский, Зарудный, – все неофиты, влюблённые в своё дело, эмпирически определяющие, как правильно, собственно, формируя эти правила. Плевако в этом ряду стоит особняком. Он был ещё и одарённым оратором, даже артистом в хорошем смысле этого слова. Добавьте к этому блестящее чувство юмора, и становится понятно, почему на его выступления билеты покупали, как в театр, а цитаты растаскивали на анекдоты», — рассказывает Анна Матисон.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER
Съемки картины проходили в Москве и Московской области, а также на исторической родине Федора Плевако — в Троицке. В проекте задействовано более 270 объектов, около 300 персонажей и около двух тысяч актеров массовых сцен, 16 экипажей и 35 лошадей, более 2500 костюмов.
«Мы проштудировали огромное количество материалов. Одно только дело Саввы Мамонтова – это 12 томов. Дела Плевако, отдельно речи, письма, исторические материалы и публицистика вроде Гиляровского. Чтобы найти одну точную цитату Победоносцева, вам надо прочесть переписку, хотя бы том, называющийся «Избранное». Какая порода собаки могла быть у графа? Как выглядело газовое освещение в театре? Какая книга могла лежать на столе? Как подписывалась бывшая фрейлина? Каждая сцена требует деталей, а детали требуют поиска. Мне кажется, что я полтора года читала только книги, связанные с эпохой», — добавляет режиссер.
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