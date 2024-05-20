К 20-летию франшизы «Три богатыря» в прокат выйдет специальный летний выпуск

К 20-летию франшизы «Три богатыря» 20 июня на экраны выйдет специальный летний выпуск «Три богатыря. Ни дня без подвига». Три короткие истории сняли кинокомпания СТВ и студия «Мельница», которой в этом году исполнилось 25 лет. Об этом сообщает кинопрокатная компания Вольга, отвечающая за прокат проекта.
По сюжету у трех богатырей что ни день, то подвиг по расписанию. То придется расследовать похищение княжеской короны, то спасать друзей из волшебного мира снов, то Конь Юлий с Алешей схлестнутся в эпической битве умов.
«Спецвыпуск о приключениях богатырей выйдет летом в кинопрокат, также к юбилею франшизы запланирован оригинальный сериал "Три богатыря", премьера которого состоится через некоторое время на Кинопоиске. В каждой серии Алеша Попович, Добрыня Никитич, Илья Муромец и Конь Юлий попадают в невероятные истории, совершают подвиги, традиционно учатся чему-то новому и с честью выходят из любой непредсказуемой ситуации. Три новых эпизода из будущего сериала войдут в специальный летний выпуск "Три богатыря. Ни дня без подвига", который можно увидеть в кино с 20 июня», — говорит продюсер Сергей Сельянов.
«Три Богатыря и Пуп земли», последний фильм богатырской франшизы, заработал в прокате более 1 млрд рублей, что является рекордом в российской анимации за всю ее историю. Предыдущий рекорд также принадлежит франшизе: фильму 2015 года «Три Богатыря. Ход конем», кассовые сборы которого составили 963 миллиона рублей.
обсуждение >>