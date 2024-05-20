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«Мы с тобой в России, понимаешь?»: Ирина Саликова и Сергей Гилев знакомятся с пришельцем в трейлере сай-фая «Контакты»

20 мая
2024 год

Новости кино >>
20 мая 2024

В сети появился трейлер фантастической драмы Дмитрия Моисеева «Контакты», в которой сыграли Ирина Саликова и Сергей Гилев. В прокат ироничный сай-фай производства «Марс медиа Энтертейнмент» выпустит кинокомпания «Пионер» 4 июля.



«Контакты» – трогательная и слегка абсурдная история о взаимоотношениях девушки, живущей в глубинке, и пришельца Виталика, инопланетного гостя, который случайно попал на Землю в 80-е. Это история о близости и одиночестве – смесь советского научпопа и Дэвида Кроненберга с документальными цитатами из реальных архивов советских НИИ.

По сюжету фильма, жизнь на Земле изменилась после визита инопланетных кораблей, зависших в самых разных точках планеты. Их пассажиры — биопаги, или Виталики, как их прозвали в народе — вырабатывают вещество под названием прак. Его предназначение, как и цель визита пришельцев, неизвестно, но медсестра Нина из тихого провинциального города надеется с помощью прака помочь отцу. Выйдя на контакт с Виталиком, Нина узнает правду о внеземных существах, которая меняет ее жизнь. «Контакты» сняты в стильном квадратном формате кадра, с ностальгической серо-бурой цветовой гаммой. Художественное повествование перемежается с реальными архивными фрагментами студий «Леннаучфильм» и других аналогичных.

«Мы с тобой в России, понимаешь?»: Ирина Саликова и Сергей Гилев знакомятся с пришельцем в трейлере сай-фая «Контакты»
фото: кинокомпания Пионер

По словам режиссера, на написание сценария его подвигла история «кыштымского карлика» — пришельца по прозвищу Алешенька, мумифицированные останки которого были найдены недалеко от города Кыштыма в Челябинской области. «Для меня “Контакты” — история гуманистическая. Это история о “маленьких людях” и их месте во Вселенной. А еще о том, что бережное отношение к другому и его жизни — чуть ли не единственное универсальное качество человечества, которое имеет призрачный шанс найти отклик в других мирах», – говорит Дмитрий Моисеев.

Премьера картины состоялась на фестивале российского кино «Маяк», а на смотре «Дух огня» исполнительница главной роли Ирина Саликова получила приз имени Александра Абдулова «За лучшую женскую роль». «Контакты» также стали единственным российским фильмом, вошедшим в конкурсную программу Пекинского кинофестиваля 2024.
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 2
Юля Наумова   20.05.2024 - 14:21
Моисеев взрослый мужик, а все верит в пришельцев, в частности в карлика. Кыштымский карлик - это скорее всего человеческий выкидыш. Но уж точно не иноземное существо. читать далее>>
№ 1
Екатерина Тулупова (Москва)   20.05.2024 - 14:20
Забавная история, имя Виталик у меня вообще ассоциируется с коллегой, сразу пришли образы, заставившие меня улыбнуться читать далее>>
Всего сообщений: 2
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