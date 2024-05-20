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Юлия Шиферштейн и Артем Осипов окажутся в «Бабьем царстве»

20 мая
2024 год

Новости кино >>
20 мая 2024

На «Dомашнем» завершились съемки четырехсерийной мелодрамы «Бабье царство», главные роли в которой исполнили Юлия Шиферштейн и Артем Осипов. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Юлия Шиферштейн и Артем Осипов окажутся в «Бабьем царстве»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Главная героиня Марина Леонидова живет с дочками и мамой в частном доме в небольшом городе Юрятин. Местный бизнесмен Ковров на месте ее дома планирует строительство торгового центра. Ковров предлагает Марине с семьей переехать в городскую квартиру, но она отказывается и намерена бороться за свой дом до конца. Марина знакомится с Романом, они влюбляются друг в друга, а вскоре выясняется, что он главный архитектор торгового центра. Роман готов отказаться от контракта ради Марины. Но в ее жизнь возвращается бывший муж, объявив, что у него смертельная болезнь.

«В нашем кино все женщины – Марина, ее мама и дочки Маша и Вера — со своими характерами, интересами и особой ролью в семье. Получается такое женское царство со своей иерархией. Марина - оплот веры в добро, любовь, порядочность и справедливость. Она чуткая, тактичная и заботливая. Сейчас нечасто можно встретить такую женщину», — рассказывает Юлия Шиферштейн.

Режиссером проекта выступила Александра Бутько. За визуальную составляющую отвечает оператор-постановщик Игорь Буряк. Также в сериале сыграли Владимир Бутенко, Янина Третьякова, Анастасия Черкасова, Любовь Сергеева, Андрей Межулис, Алексей Каманин и другие.
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Юлия Шиферштейн и Артем Осипов окажутся в «Бабьем царстве» фотографии
Юлия Шиферштейн и Артем Осипов окажутся в «Бабьем царстве» фотографии
Юлия Шиферштейн и Артем Осипов окажутся в «Бабьем царстве» фотографии
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