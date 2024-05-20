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«Они, конечно, отбитые»: Яна Кошкина, Екатерина Шкуро и Катя Iowa покоряют Питер в трейлере комедии «Бар МоскваЧики»

20 мая
2024 год

Новости кино >>
20 мая 2024

Кинокомпании «Темп» и «Централ Партнершип» представили постер и трейлер приключенческой комедии Анарио Мамедова «Бар МоскваЧики». В фильме снялись Марк Богатырев, Яна Кошкина, Михаил Тарабукин, блогеры Давид Манукян (Dava), Екатерина Шкуро и певица Катя Iowa. Кроме того, в проекте принял участие Дмитрий Красилов, для которого роль в ленте, к сожалению, стала последней. В прокат картина выйдет 12 июня.



По сюжету трио молодых красоток-москвичек, отправившихся повеселиться в Питер, неожиданно для себя на последние сбережения покупает там бар. «В нагрузку» к заведению идут соседи-парни, с которыми все не так просто. Девушек ждут не только интриги и вызовы в бизнесе, но и романтические сюрпризы. Удастся ли неунывающим подругам покорить барную столицу, или придется вернуться в Москву с пустыми кошельками и разбитыми сердечками?

«Образы, которые я играла до этого, были именно образами. Чаще всего режиссёры видели какой-то типаж внешности и предлагали что-то на его основе. Здесь же моя героиня — это не просто симпатичная девушка. Она уже многого добилась в карьере, она в чем-то грубая, в чем-то резкая, но при этом она сохраняет женственность», — отмечает Яна Кошкина.

«Они, конечно, отбитые»: Яна Кошкина, Екатерина Шкуро и Катя Iowa покоряют Питер в трейлере комедии «Бар МоскваЧики»
фото: Централ Партнершип

Марк Богатырев поделился своими впечатлениями о разноплановом касте проекта: «Мне нравится наш состав, у меня не было такого опыта, чтобы я работал с блогерами, певцами. Этот проект — консистенция интересных проб». Певица Катя Iowa добавляет: «Поступило предложение, я ответила: "Стопроцентное нет. Я не актриса. Мне нужно выступать на сцене, а актерам нужно работать в кино". Позже я поняла, что роль словно писали с меня. Безусловно, есть просто медийные люди, а есть актёры, но иногда грань стирается».

Давид Манукян соглашается с коллегой: «К сожалению, есть много стереотипов про актеров, которые вели раньше блог или занимались другими направлениями. На самом деле, у нас идет очень большая подготовка, детально разбирается каждая сцена. Я постоянно был на площадке и был готов работать столько, сколько скажут. В этой атмосфере чувствую себя как рыба в воде».

В проекте также сыграли Кристина Бабушкина, Иван Пышненко, Роман Юнусов, Денис Косяков, Игорь Ознобихин, Сергей Рост, Михаил Павлик и другие.
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«Они, конечно, отбитые»: Яна Кошкина, Екатерина Шкуро и Катя Iowa покоряют Питер в трейлере комедии «Бар МоскваЧики» фотографии
«Они, конечно, отбитые»: Яна Кошкина, Екатерина Шкуро и Катя Iowa покоряют Питер в трейлере комедии «Бар МоскваЧики» фотографии
«Они, конечно, отбитые»: Яна Кошкина, Екатерина Шкуро и Катя Iowa покоряют Питер в трейлере комедии «Бар МоскваЧики» фотографии
«Они, конечно, отбитые»: Яна Кошкина, Екатерина Шкуро и Катя Iowa покоряют Питер в трейлере комедии «Бар МоскваЧики» фотографии
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