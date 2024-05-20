«Они, конечно, отбитые»: Яна Кошкина, Екатерина Шкуро и Катя Iowa покоряют Питер в трейлере комедии «Бар МоскваЧики»

По сюжету трио молодых красоток-москвичек, отправившихся повеселиться в Питер, неожиданно для себя на последние сбережения покупает там бар. «В нагрузку» к заведению идут соседи-парни, с которыми все не так просто. Девушек ждут не только интриги и вызовы в бизнесе, но и романтические сюрпризы. Удастся ли неунывающим подругам покорить барную столицу, или придется вернуться в Москву с пустыми кошельками и разбитыми сердечками?
«Образы, которые я играла до этого, были именно образами. Чаще всего режиссёры видели какой-то типаж внешности и предлагали что-то на его основе. Здесь же моя героиня — это не просто симпатичная девушка. Она уже многого добилась в карьере, она в чем-то грубая, в чем-то резкая, но при этом она сохраняет женственность», — отмечает Яна Кошкина.
фото: Централ Партнершип
Марк Богатырев поделился своими впечатлениями о разноплановом касте проекта: «Мне нравится наш состав, у меня не было такого опыта, чтобы я работал с блогерами, певцами. Этот проект — консистенция интересных проб». Певица Катя Iowa добавляет: «Поступило предложение, я ответила: "Стопроцентное нет. Я не актриса. Мне нужно выступать на сцене, а актерам нужно работать в кино". Позже я поняла, что роль словно писали с меня. Безусловно, есть просто медийные люди, а есть актёры, но иногда грань стирается».
Давид Манукян соглашается с коллегой: «К сожалению, есть много стереотипов про актеров, которые вели раньше блог или занимались другими направлениями. На самом деле, у нас идет очень большая подготовка, детально разбирается каждая сцена. Я постоянно был на площадке и был готов работать столько, сколько скажут. В этой атмосфере чувствую себя как рыба в воде».
обсуждение >>