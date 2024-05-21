Возрождение Русалочки и домашка для ниндзя: два новых аниме от студии, работавшей над «Созданным в Бездне»

Kinema Citrus
(«Восхождение героя щита
», «Созданный в Бездне
») анонсировала два оригинальных проекта — «Прощай, Лара
» (Sayonara Lara) и «Ниндзя-школьник
» (Ninja Skooler). Выпуск аниме приурочен к 16-летию компании, которую основали выходцы из анимационных артелей Production IG
(«Волейбол!!
», «Психопаспорт
») и Bones
(«Стальной алхимик: Братство
», «Великий из бродячих псов
») в марте 2008-го. Для обоих проектов есть видеоролики.
«Прощай, Лара» — это переосмысление знаменитой сказки Ганса Христиана Андерсена
«Русалочка
». Юная морская дева, возжелавшая любви сухопутного человека и поплатившаяся за это жизнью, неожиданно возрождется 200 лет спустя в современной Японии. Если совсем точно — в пресных водах озера Бива, что в префектуре Сига на острове Хонсю. Познакомиться с принцессой-русалкой можно в концептуальном ролике, вдохновленном классическими аниме 80-х и 90-х. Режиссер — уроженец Сиги Такуси Коидэ
(«Мой счастливый брак
», «Девичья опера: Свет ревю
»), а ответственная за чардиз — Сиори Тани
(«Звездные войны: Видения
», ключевая анимация «Промар
»).
Действие второго проекта разворачивается в альтернативной эпохе Эдо
, где протекают живописные будни ученика школы синоби по имени Раппа. Под руководством новой учительницы Мати Окати юноше предстоит изучать основы ниндзюцу и сюрикенометания — вместе с соперником Камари и кавайным компаньоном Потимару, похожим на летучую мышь. Режиссером заявлен Сюнсукэ Такараи
, а за дизайн персонажей отвечает мангака Hami
. Постановщик ранее работал над анимацией «Созданного в Бездне: Солнце, вспыхнувшее в Золотом городе
», создал айкатчи
для второго и третьего сезонов «Моб Психо 100
», а также снял клип на песню Non-reflection
, исполненную Aiobahn
и Юи Макино
.
«Я очень взволнован, поскольку это мой первый режиссерский опыт, да еще и над оригинальной работой! Вместе с героями я сделаю всё возможное, чтобы рассказать о мире, который, хоть и похож на наш, но имеет немного иное понятие о «нормальности
», — комментирует Такараи.
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«Баракамон» — известный образчик жанра повседневность от студии Kinema Citrus
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