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Возрождение Русалочки и домашка для ниндзя: два новых аниме от студии, работавшей над «Созданным в Бездне»

21 мая
2024 год

Новости кино >>
21 мая 2024
Kinema CitrusВосхождение героя щита», «Созданный в Бездне») анонсировала два оригинальных проекта — «Прощай, Лара» (Sayonara Lara) и «Ниндзя-школьник» (Ninja Skooler). Выпуск аниме приурочен к 16-летию компании, которую основали выходцы из анимационных артелей Production IGВолейбол!!», «Психопаспорт») и BonesСтальной алхимик: Братство», «Великий из бродячих псов») в марте 2008-го. Для обоих проектов есть видеоролики.


«Прощай, Лара» — это переосмысление знаменитой сказки Ганса Христиана Андерсена «Русалочка». Юная морская дева, возжелавшая любви сухопутного человека и поплатившаяся за это жизнью, неожиданно возрождется 200 лет спустя в современной Японии. Если совсем точно — в пресных водах озера Бива, что в префектуре Сига на острове Хонсю. Познакомиться с принцессой-русалкой можно в концептуальном ролике, вдохновленном классическими аниме 80-х и 90-х. Режиссер — уроженец Сиги Такуси КоидэМой счастливый брак», «Девичья опера: Свет ревю»), а ответственная за чардиз — Сиори ТаниЗвездные войны: Видения», ключевая анимация «Промар»).


Действие второго проекта разворачивается в альтернативной эпохе Эдо, где протекают живописные будни ученика школы синоби по имени Раппа. Под руководством новой учительницы Мати Окати юноше предстоит изучать основы ниндзюцу и сюрикенометания — вместе с соперником Камари и кавайным компаньоном Потимару, похожим на летучую мышь. Режиссером заявлен Сюнсукэ Такараи, а за дизайн персонажей отвечает мангака Hami. Постановщик ранее работал над анимацией «Созданного в Бездне: Солнце, вспыхнувшее в Золотом городе», создал айкатчи для второго и третьего сезонов «Моб Психо 100», а также снял клип на песню Non-reflection, исполненную Aiobahn и Юи Макино.

Возрождение Русалочки и домашка для ниндзя: два новых аниме от студии, работавшей над «Созданным в Бездне»

«Я очень взволнован, поскольку это мой первый режиссерский опыт, да еще и над оригинальной работой! Вместе с героями я сделаю всё возможное, чтобы рассказать о мире, который, хоть и похож на наш, но имеет немного иное понятие о «нормальности», — комментирует Такараи.

Читать «Баракамон» — известный образчик жанра повседневность от студии Kinema Citrus
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Возрождение Русалочки и домашка для ниндзя: два новых аниме от студии, работавшей над «Созданным в Бездне» фотографии
Возрождение Русалочки и домашка для ниндзя: два новых аниме от студии, работавшей над «Созданным в Бездне» фотографии
Возрождение Русалочки и домашка для ниндзя: два новых аниме от студии, работавшей над «Созданным в Бездне» фотографии
Возрождение Русалочки и домашка для ниндзя: два новых аниме от студии, работавшей над «Созданным в Бездне» фотографии
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