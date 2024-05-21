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«Привет, Спящая красавица»: дочь беседует с отцом в отрывке из драмы «Сплетение судеб»

21 мая
2024 год

Новости кино >>
21 мая 2024
Кино-Театр.ру предлагает вашему вниманию отрывок из жизнеутверждающей драмы «Сплетение судеб», которую компания «Экспонента фильм» выпустит в российский прокат 30 мая.

«Сплетение судеб». Отрывок

Это экранизация мирового бестселлера «Сплетение», написанного актрисой и режиссером Летицией Коломбани. Она сама поставила картину по своему сценарию. Музыку к фильму написал композитор Людовико Эйнауди. В актерской команде — Ким Рейвер, Фотини Пелузо и Миа Мельцер.

Лента поведает о трех женщинах, чьи судьбы самым неожиданном образом оказываются сплетены воедино. По сюжету молодая мама Смита живет в Индии и мечтает дать своей маленькой дочери образование, но муж не хочет ничего менять. Итальянка Джулия после инцидента с отцом понимает, что семья осталась с большими долгами. Талантливая юрист из Канады Сара вот-вот должна получить долгожданное повышение, но серьезной диагноз вмешивается в ее планы.

«Привет, Спящая красавица»: дочь беседует с отцом в отрывке из драмы «Сплетение судеб»

По словам Коломбани, «идея этого фильма появилась из моих поездок по миру. Я очень люблю путешествовать и общаться с местными женщинами. Меня всегда поражало, как нам приходится каждый день смотреть в лицо самым разным трудностям. Мне хотелось показать этих сильных героинь, то, как они живут в разных странах и в разных культурах, и то, какие подвиги совершают».
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№ 2
Юля Наумова   21.05.2024 - 13:09
не поняла идеи. сняли фильм о трех разных девушках, про их быт и все. а в чем фишка, сложные судьбы у всех. читать далее>>
№ 1
Екатерина Тулупова (Москва)   21.05.2024 - 13:07
Интересно для домохозяек, ну или я чего не понимаю. Хотя тема затронута очень важная, в некоторых семьях табуированная читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Три женщины оказываются связаны друг с другом в дублированном трейлере драмы «Сплетение судеб»
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