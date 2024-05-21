Эльдар Калимулин превратится в любимого терьера Виктории Агалаковой в комедии «Жека Рассел»

По словам шоураннера, продюсера и автора сценария Ильи Куликова, «метафора превращения парня в собаку нужна для того, чтобы показать истинное лицо человека. Перед животными мы не стесняемся своих истинных проявлений. Этот ход показался мне интересным для комедийного сюжета, не зря же говорят, что о человеке можно судить по его отношению к животным. Нам нужно было противостояние светлой, романтической девушки и черной очаровательной ведьмочки. Дуэтное противостояние Виктории Агалаковой и Екатерины Климовой выглядит очень красиво, и, когда надо — смешно. А в случае главного героя мы уделяли большое внимание голосу, у Эльдара Калимулина он яркий и выразительный».
В эпицентре событий окажется простой парень Женя, который работает бухгалтером и не может признаться своей коллеге Алисе в том, что он влюблен в нее. Все, что хочет Женя — быть рядом со своей возлюбленной. Происходит настоящая магия: ведьма-начальница превращает Женю в терьера Жеку, и он становится питомцем Алисы. Желание парня исполняется, но свое человеческое обличье Женя теряет: теперь он собака породы джек-рассел-терьер, которого Алиса забирает домой. Они вместе просыпаются, ходят гулять и отбиваются от многочисленных поклонников — одним словом, идеальная жизнь. Жека даже задумывается о том, чтобы остаться собакой. Однако в следующее полнолуние Алисе угрожает опасность, поэтому нужно срочно искать способ превратиться обратно в Женю.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion
«Я очень рада, что моим партнером будет Эльдар, потому что я очень тепло к нему отношусь, и с нетерпением жду начала съемок и совместной работы. "Жека Рассел" — совершенно нетипичный для меня проект. Во-первых, у меня не так много опыта в комедийном жанре, и для меня это очень интересно. И самое главное — это команда», — говорит Виктория Агалакова.
«В сериале "Жека Рассел" я играю Ведьму! Наконец-то. Ведьму, теряющую молодость, которая в погоне за вечной молодостью совершает довольно жестокие поступки, — поведала о своем персонаже Екатерина Климова. — Мне нравится, что наш сериал — это и комедия со смелым юмором, и философское высказывание о том какие формы может принимать любовь».
«Я очень рад, что нас утвердили вместе с Викторией Агалаковой на роль потенциальной любовной пары. Нам практически не нужно время для того, чтобы притереться друг к другу. Но, конечно, нам нужно время на поиск химии, тональности. Мой герой — тот еще пес. Классный парень, которому не хватает веры в себя, веры в то, что он достоин любви и внимания прекрасной дамы. Для этого ему нужно пройти через испытания, буквально переселиться в другую шкуру. Я думаю, что многим это знакомо — когда не хватает веры в себя на новые свершения», — рассказал Эльдар Калимулин.
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