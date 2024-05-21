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Мариэтта Цигаль-Полищук, Слава Копейкин и Алла Сигалова признаны лучшими актерами по версии Премии Гильдии кастинг-директоров

21 мая
2024 год

Новости кино >>
21 мая 2024

В Театре на Бронной прошла церемония вручения Премии Гильдии кастинг-директоров. Согласно пресс-службе мероприятия, ведущим вечера стал режиссер Алексей Нужный.

Мариэтта Цигаль-Полищук, Слава Копейкин и Алла Сигалова признаны лучшими актерами по версии Премии Гильдии кастинг-директоров
фото: пресс-служба премии

Дебютом года признан Слава Копейкин, сыгравший в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Награды за лучшие роли получили Константин Плотников за «Короля и шута» и Мариэтта Цигаль-Полищук за образ «Раневской». Открытием года признана Алла Сигалова, запомнившаяся по «Балету». Специальной номинацией отмечен Даниил Воробьев за «Осьминога».

Приз за лучший детский актерский ансамбль достался Светлане Ершовой и Грете Барсегян («Манюня. Веселье продолжается»), за актерский ансамбль второго/третьего сезона – Евгению ФеоктистовуМир! Дружба! Жвачка!-3»), за актерский ансамбль художественного фильма Якутии — ленте «Эт», за актерский ансамбль сериала – Анастасии Багировой («Слово пацана. Кровь на асфальте»), а за актерский ансамбль художественного фильма – Анжеле ТимерхановойСнегирь»). Новым лицом Premiere назван Влад КоноплевНемодельное агентство»).

Мариэтта Цигаль-Полищук, Слава Копейкин и Алла Сигалова признаны лучшими актерами по версии Премии Гильдии кастинг-директоров
фото: пресс-служба премии

Победителей выбрали кастинг-директоры российской киноиндустрии с помощью закрытого голосования. В нем приняли участие более 180 профессионалов. Победителя в категории «Новое лицо Premiere» назвали зрители.

Церемонию посетили Любовь Аксенова, Кристина Асмус, Рузиль Минекаев, Сергей Бурунов, Анастасия Талызина, Александр Цыпкин, Александра Ребенок, Клим Шипенко, Мария Фомина, Ингрид Олеринская, Александра Урсуляк, Егор Корешков, Светлана Камынина, Екатерина Федулова, Лев Зулькарнаев, Олеся Судзиловская, Алена Хмельницкая, Денис Шведов, Александр Устюгов и многие другие.
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Darkshines   21.05.2024 - 17:13
Константин Плотников все же дождался награды за "Короля и шута", странно что Влад Коноплев отмечен за "Немодельное агентство", а не за того же "Короля и шута" читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Мариэтта Цигаль-Полищук, Слава Копейкин и Алла Сигалова признаны лучшими актерами по версии Премии Гильдии кастинг-директоров фотографии
Мариэтта Цигаль-Полищук, Слава Копейкин и Алла Сигалова признаны лучшими актерами по версии Премии Гильдии кастинг-директоров фотографии
Мариэтта Цигаль-Полищук, Слава Копейкин и Алла Сигалова признаны лучшими актерами по версии Премии Гильдии кастинг-директоров фотографии
Мариэтта Цигаль-Полищук, Слава Копейкин и Алла Сигалова признаны лучшими актерами по версии Премии Гильдии кастинг-директоров фотографии
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