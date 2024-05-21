Мариэтта Цигаль-Полищук, Слава Копейкин и Алла Сигалова признаны лучшими актерами по версии Премии Гильдии кастинг-директоров

В
Театре на Бронной
прошла церемония вручения Премии Гильдии кастинг-директоров. Согласно пресс-службе мероприятия, ведущим вечера стал режиссер
Алексей Нужный
.
фото: пресс-служба премии
Дебютом года признан
Слава Копейкин
, сыгравший в сериале «
Слово пацана. Кровь на асфальте
». Награды за лучшие роли получили
Константин Плотников
за «
Короля и шута
» и
Мариэтта Цигаль-Полищук
за образ «
Раневской
». Открытием года признана
Алла Сигалова
, запомнившаяся по «
Балету
». Специальной номинацией отмечен
Даниил Воробьев
за «
Осьминога
».
Приз за лучший детский актерский ансамбль достался
Светлане Ершовой
и Грете Барсегян («
Манюня. Веселье продолжается
»), за актерский ансамбль второго/третьего сезона –
Евгению Феоктистову
(«
Мир! Дружба! Жвачка!-3
»), за актерский ансамбль художественного фильма Якутии — ленте «
Эт
», за актерский ансамбль сериала –
Анастасии Багировой
(«Слово пацана. Кровь на асфальте»), а за актерский ансамбль художественного фильма –
Анжеле Тимерхановой
(«
Снегирь
»). Новым лицом Premiere назван
Влад Коноплев
(«
Немодельное агентство
»).
фото: пресс-служба премии
Победителей выбрали кастинг-директоры российской киноиндустрии с помощью закрытого голосования. В нем приняли участие более 180 профессионалов. Победителя в категории «Новое лицо Premiere» назвали зрители.
Церемонию посетили
Любовь Аксенова
,
Кристина Асмус
,
Рузиль Минекаев
,
Сергей Бурунов
,
Анастасия Талызина
,
Александр Цыпкин
,
Александра Ребенок
,
Клим Шипенко
,
Мария Фомина
,
Ингрид Олеринская
,
Александра Урсуляк
,
Егор Корешков
,
Светлана Камынина
,
Екатерина Федулова
,
Лев Зулькарнаев
,
Олеся Судзиловская
,
Алена Хмельницкая
,
Денис Шведов
,
Александр Устюгов
и многие другие.
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