Сериал «Золотое дно» продлен на второй сезон

«Золотое дно» получит второй сезон, сообщает пресс-служба Иви.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви
«За два года работы над сценарием и последующими съемками мы с Димой Минаевым практически стали членами семьи Градовых. Когда наши персонажи начали "жить" в кадре, стало понятно, что за игрой такого блестящего актерского состава хочется следить дальше. Практически сразу после премьеры мы с руководством Иви приняли решение запускать второй сезон, и сегодня мы находимся в процессе написания проекта "Золотое дно 2"», — рассказал автор идеи и сценария Сергей Минаев.
Производством новых серий вместе с онлайн-кинотеатром займется продюсерская компания Team Films. Над сценарием вновь работают Сергей Минаев и Дмитрий Минаев, режиссерское кресло, как и в первом сезоне, займет Илья Ермолов, а продюсером выступит Теймур Джафаров.
«С большим трепетом и волнением жду начала работы над вторым сезоном "Золотого дна". Для меня, для всей творческой группы и для актеров это вызов, потому что хочется удержать планку, заданную нами, и, более того, повысить ее. Мы полны желания сделать так, чтобы полюбившаяся зрителям история, с одной стороны, не потеряла свое лицо, а с другой стороны, в ней появились какие-то новые интонации, новые нюансы, которые найдут отклик у зрителя», — говорит Илья Ермолов.
Юлия Снигирь и Алексей Гуськов вернутся к своим ролям. Какие еще персонажи продолжат борьбу за долю в семейном бизнесе, создатели пока не раскрывают. Снигирь «приятно, что первый сезон так тепло приняли зрители — постараемся держать уровень. Я с нетерпением жду встречи со всей командой и своей Надей!».
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