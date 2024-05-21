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«Дыхание», «Царская прививка» и «Плейлист волонтера» номинированы на Третью Премию ИРИ

21 мая
2024 год

Новости кино >>
21 мая 2024
Объявлены финалисты второй части Третьей Национальной премии интернет-контента. Церемония вручения состоится 30 мая в киноконцертном комплексе «Мосфильм», уточняет пресс-служба ИРИ.

В 2024 году Премия ИРИ для авторов социально значимых проектов в интернете проходит в двух частях. На второй части победителей наградят в 22 номинациях. Официальным голосом премии станет Сергей Бурунов.

«Дыхание», «Царская прививка» и «Плейлист волонтера» номинированы на Третью Премию ИРИ
фото: кадр из сериала «Плейлист волонтера»

«Если в Сочи концепция строилась вокруг человека-создателя, личности, стремящейся сделать мир вокруг себя лучше, то на церемонии 30 мая главная тема — семья. Вести церемонию будут известные семейные пары, артисты выступят со своими близкими. Человек многое может создать, но его влияние и сила увеличиваются многократно, когда он живет и творит вместе со своей семьей. И речь не только про родных людей, но и про семью в более широком смысле — про народ, общество, частью которого мы все являемся», — рассказал в рамках пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский.

Среди короткометражных работ номинированы ленты «Искусство танцевать: Балет», «Тренер», «Как пройти на Эверест», мультфильм «Принцессы. Сказочный голос» и «Доброволец» из цикла «Про людей и про войну», среди игровых картин — «Поехавшая», «Снегирь», «Здоровый человек», «Дыхание» и «Повелитель ветра». В номинацию «Игровой сериал до 25 минут» включены «Дом Светофоровых», «Политех», «Царская прививка», второй сезон «ШКЛТ» и анимационные «Объяснялкины», а в категорию «Игровой сериал более 25 минут» — «Цербер», «Библиотекарь», «Плейлист волонтера», «Раневская» и «Абрек». В секцию документальных проектов попали «История российских компьютерных игр», «Цвет истории», «Как я познакомился со своей мамой», «Романовы. Последнее слово» и «Экспедиция Восход. Этно-хроники». За звание лучшего дебюта поборются документальный фильм «Мексика и Россия: союз двух культур», короткометражки «1963. Время, вперед!» и «Премия», мультсериал «Пчелки. Медовые каникулы» и авторский цикл видеороликов «Бегом быстрее». С полным списком финалистов можно ознакомиться на сайте ИРИ.
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фильмы
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