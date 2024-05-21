Объявлены финалисты второй части Третьей Национальной премии интернет-контента. Церемония вручения состоится 30 мая в киноконцертном комплексе «Мосфильм», уточняет пресс-служба ИРИ.
В 2024 году Премия ИРИ для авторов социально значимых проектов в интернете проходит в двух частях. На второй части победителей наградят в 22 номинациях. Официальным голосом премии станет Сергей Бурунов.
фото: кадр из сериала «Плейлист волонтера»
«Если в Сочи концепция строилась вокруг человека-создателя, личности, стремящейся сделать мир вокруг себя лучше, то на церемонии 30 мая главная тема — семья. Вести церемонию будут известные семейные пары, артисты выступят со своими близкими. Человек многое может создать, но его влияние и сила увеличиваются многократно, когда он живет и творит вместе со своей семьей. И речь не только про родных людей, но и про семью в более широком смысле — про народ, общество, частью которого мы все являемся», — рассказал в рамках пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский.
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