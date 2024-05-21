Фестиваль «Новое движение» объявил конкурсную программу

21 мая организаторы Первого фестиваля молодого кино «Новое движение» объявили конкурсную и деловую программы. С 30 мая по 3 июня в Великом Новгороде покажут восемь полнометражных фильмов, снятых начинающими режиссерами. Также в рамках смотра состоятся круглые столы, направленные на развитие диалога между молодыми авторами и профессионалами индустрии.
В конкурсе фестиваля заявлены
восемь полнометражных фильмов. Среди них лента об особенностях взаимоотношений человека и природы «Мох»
(режиссер — Никита Миклушов
), мокьюментари о граффитчиках «Фаталити
» Даниила Колотова
и целый ряд семейных фильмов. Актриса Татьяна Колганова
представит на фестивале свой дебютный режиссерский проект «Мухадракон»
, Илья Леутин
исследует взаимоотношение поколений в российской глубинке в фильме «Мы жили счастливо»
. Тему семейных проблем также раскрывают урбанистическая семейная драма Екатерины Волковой «Вы меня видели?
» и фантастическая семейная комедия с элементами фолк-хоррора «Девка-баба
» (реж. Аглая Набатникова
). Также в программе представлены фильмы, ранее уже побывавшие на других фестивалях. Драма Светланы Филипповой
«Лиссабон
» рассказывает о попытках членов семьи справиться с разводом, а лента Вениамина Илясова
«Эра
» посвящена истории людей, пытающихся начать новую жизнь в унаследованном от бабушки доме на крутом утесе.
«Разнообразие – ключевое слово для настоящей жизни и настоящего фестиваля. Конкурс должен быть нескучным – и может быть таким, если предельно непохожие фильмы будут складываться в парадоксальную мозаику, вступать друг с другом – и, конечно, со зрителем – в задевающие за живое диалоги. Эскапизм – один из векторов движения участников первого фестиваля молодого кино в Великом Новгороде, однако конечные точки этого пути максимально разнятся»
, — отмечает кинокритик и программный директор фестиваля Вадим Рутковский.
31 мая в рамках фестиваля «Новое движение» также стартует деловая программа, главной целью которой станет организация диалога между профессионалами и молодыми талантами. На круглом столе в день открытия смотра обсудят критерии отбора молодых кинематографистов в большом кино. 1 июня состоится обсуждение вопросов взаимодействия начинающих авторов с продюсерами, фестивалями и кинокритиками, а на 2 июня запланирована сессия «Как выстроить успешную карьеру режиссера и продюсера?».
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