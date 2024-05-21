Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Фестиваль «Новое движение» объявил конкурсную программу

21 мая
2024 год

Новости кино >>
21 мая 2024
21 мая организаторы Первого фестиваля молодого кино «Новое движение» объявили конкурсную и деловую программы. С 30 мая по 3 июня в Великом Новгороде покажут восемь полнометражных фильмов, снятых начинающими режиссерами. Также в рамках смотра состоятся круглые столы, направленные на развитие диалога между молодыми авторами и профессионалами индустрии.

Кадр из фильма Мох

В конкурсе фестиваля заявлены восемь полнометражных фильмов. Среди них лента об особенностях взаимоотношений человека и природы «Мох» (режиссер — Никита Миклушов), мокьюментари о граффитчиках «Фаталити» Даниила Колотова и целый ряд семейных фильмов. Актриса Татьяна Колганова представит на фестивале свой дебютный режиссерский проект «Мухадракон», Илья Леутин исследует взаимоотношение поколений в российской глубинке в фильме «Мы жили счастливо». Тему семейных проблем также раскрывают урбанистическая семейная драма Екатерины Волковой «Вы меня видели?» и фантастическая семейная комедия с элементами фолк-хоррора «Девка-баба» (реж. Аглая Набатникова). Также в программе представлены фильмы, ранее уже побывавшие на других фестивалях. Драма Светланы Филипповой «Лиссабон» рассказывает о попытках членов семьи справиться с разводом, а лента Вениамина Илясова «Эра» посвящена истории людей, пытающихся начать новую жизнь в унаследованном от бабушки доме на крутом утесе.

«Разнообразие – ключевое слово для настоящей жизни и настоящего фестиваля. Конкурс должен быть нескучным – и может быть таким, если предельно непохожие фильмы будут складываться в парадоксальную мозаику, вступать друг с другом – и, конечно, со зрителем – в задевающие за живое диалоги. Эскапизм – один из векторов движения участников первого фестиваля молодого кино в Великом Новгороде, однако конечные точки этого пути максимально разнятся», — отмечает кинокритик и программный директор фестиваля Вадим Рутковский.

Кадр из фильма Фаталити

31 мая в рамках фестиваля «Новое движение» также стартует деловая программа, главной целью которой станет организация диалога между профессионалами и молодыми талантами. На круглом столе в день открытия смотра обсудят критерии отбора молодых кинематографистов в большом кино. 1 июня состоится обсуждение вопросов взаимодействия начинающих авторов с продюсерами, фестивалями и кинокритиками, а на 2 июня запланирована сессия «Как выстроить успешную карьеру режиссера и продюсера?».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Слава Копейкин, Рузиль Минекаев и Любовь Аксенова номинированы на Вторую Премию Гильдии кастинг-директоров
Фильмы «Снегирь», «Чувства Анны» и «Бери да помни» номинированы на премию «Белый слон»
Отцы и деды: Авторские и экспериментальные проекты, поддержанные Министерством Культуры в 2023 году
Сиротство как блаженство: фестиваль «Маяк» – о несчастных и счастливых, о добре и зле
персоны
Вениамин ИлясовТатьяна КолгановаДаниил КолотовАглая КурносенкоСветлана Филиппова (IV)
фильмы
Вы меня видели?Девка-бабаЛиссабонФаталитиЭра

анонс

Скорбим

Галия Султанова
19 мая ушла из жизни певица Галия Султанова.
Олег Зимин
17 мая ушёл из жизни актёр Олег Зимин.

День рождения >>

Борис Зайденберг
Валентина Караваева
Евгений Крайнов
Любовь Полищук
Дмитрий Пчела
Виктор Степанов
Олег Фомин
Софико Чиаурели
Ольга Чудакова
Файруза Балк
Лино Гуанчале
Ник Кассаветис
Роберт Монтгомери
Адриана Осорес
Лешек Телешиньский
Лиза Эделстайн
все родившиеся 21 мая >>

Афиша кино >>

Мечтатели
драма, молодежный фильм, экранизация
Италия, Франция, Великобритания, 2003
Техасская резня бензопилой
фильм ужасов
США, 1974
Нужды путешественницы
драма
Южная Корея, 2024
Папуля
драма
США, 2023
Сама любовь
драма, комедия, мелодрама
Великобритания, 2022
Девятые врата: Пандемониум
фильм ужасов
Франция, 2023
Заклятье. Мёртвые воды
мистика, фильм ужасов
Южная Корея, 2023
Майор Гром: Игра
боевик, приключения
Россия, 2024
Мечта с подвохом
комедия
США, 2022
Обряд. Во власти демона
драма, мистика, фильм ужасов
Индонезия, 2023
Пробуждение зла
триллер, фильм ужасов
США, 2024
Пушистый вояж
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Канада, США, ЮАР, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram