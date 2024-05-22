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В Геленджике снимают восьмой сезон «Ищейки» с Анной Банщиковой

22 мая
2024 год

Новости кино >>
22 мая 2024

Анна Банщикова вернется к роли полковника полиции Александры Ивановны Кушнир. Согласно пресс-службе Первого канала, съемки восьмого сезона сериала «Ищейка» производства кинокомпании Star Media уже стартовали в Геленджике.

В Геленджике снимают восьмой сезон «Ищейки» с Анной Банщиковой
фото: пресс-служба Первого канала

По словам исполнительницы главной роли и креативного продюсера Анны Банщиковой, «в новом сезоне Александра Ивановна после случившихся потрясений будет больше времени посвящать семье и близким. Но из-за тайн из прошлого, которые неожиданно ворвутся в жизнь моей героини, планы на счастливую жизнь могут разрушиться. Все секреты нового сезона рассказать не могу, но нас ждут повороты сюжета, которые удивят даже искушенного зрителя».

По сюжету Кушнир чудом избежала смерти и теперь твердо намерена не только работать, но и жить, полноценно наслаждаясь каждой минутой настоящего. Она счастлива и строит планы на будущее. Однако, неожиданно скелеты в шкафу рушат эти планы. Тайна из прошлой московской жизни Кушнир грозит разрушить ее налаженную жизнь. Эта тайна, как снежный ком, настигает ее, вовлекая в эту лавину всех близких. Кушнир вынуждена обратиться за помощью к человеку, которого она давно вычеркнула из своей жизни.

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Режиссером продолжения вновь стал Андрей Головков. «Александра Кушнир — такая одна! Я считаю, что героиня интересна зрителям своей неизменностью. Она с успехом преодолевает все непредсказуемые испытания и умудряется вылезти из любых, самых сложных и запутанных ситуаций, поэтому за ней интересно наблюдать. В новых сериях Александру ждет много нового, особенно в личной жизни. Ее отношения с Ольховским выйдут на новый уровень — наконец Кушнир нашла человека, которому может доверить свое сердце, жизнь и семью. Героине предстоит сделать очень серьезный шаг», — рассказал постановщик.

Команда Александры Кушнир, как и раньше, помогает ей в расследованиях: Денис Бургазлиев (Марат Хайдарович), Эдуард Чекмазов (Александр Абашев), Владимир Николенко (Игорь Бирюков) и Анатолий Гущин (Олег Жирков). В сериале также появятся уже полюбившиеся зрителям Максим Лагашкин (Аркадий Ольховский) и Ирина Пулина (мать Александры). Будут дальше развиваться линии героев Полины Кутеповой (писательница Мария Волхонская) и Никиты Тарасова (олигарх Константин Власов). А в убойном отделе пополнение – новые сотрудники в исполнении Ивана Колесникова и Михаила Гаврилова-Третьякова. Появятся и персонажи, которых зрители ранее не видели, но это старые знакомые Кушнир. Один из них — адвокат Вениамин Крутицкий, которого сыграет Алексей Барабаш.
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В Геленджике снимают восьмой сезон «Ищейки» с Анной Банщиковой фотографии
В Геленджике снимают восьмой сезон «Ищейки» с Анной Банщиковой фотографии
В Геленджике снимают восьмой сезон «Ищейки» с Анной Банщиковой фотографии
В Геленджике снимают восьмой сезон «Ищейки» с Анной Банщиковой фотографии
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