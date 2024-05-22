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Телепремьера «Мелодии для двоих» с Анной Тараторкиной и Дмитрием Миллером состоится 27 мая

22 мая
2024 год

Новости кино >>
22 мая 2024
На «России» 27 мая в 21:20 состоится премьера многосерийной мелодрамы Александра Калугина «Мелодия для двоих». Главные роли в сериале исполнили Анна Тараторкина, Дмитрий Миллер, Алексей Фатеев, Ирина Чериченко, Марина Волкова и Любовь Зайцева, уточняет пресс-служба телеканала.

Телепремьера «Мелодии для двоих» с Анной Тараторкиной и Дмитрием Миллером состоится 27 мая
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

По словам режиссера Александра Калугина, «это трогательная история любви, о которой мечтает каждый! История, наполненная чудесной музыкой, солнечным блеском и, конечно, дыханием кристально чистого моря. Она не оставит равнодушным даже самого закоренелого циника и еще раз докажет, что случайности в нашем мире далеко не случайны, и многие случайности очень даже счастливые… Не надо стесняться своих чувств! Нужно отойти от повседневной обыденности и начать верить в себя! Съемки в Турции – это было удивительное время, которое, скорей, напоминало не работу, а какое-то увлекательное путешествие. Каждый день мы открывали для себя что-то новое, яркое, необычное и сразу же старались запечатлеть это в нашей картине. Мы снимали в духе лучших традиций музыкального фильма, и это нам удалось – приятное послевкусие зрителям гарантировано! "Мелодия для двоих" – как десерт к хорошему бокалу вина. Так что садитесь поудобнее, смотрите, наслаждайтесь и будьте счастливы! Наша история заставит расслабиться и окунуться в мир грез и романтики».

Зрителям расскажут про хозяйку бюро переводов Викторию Сафонову (Тараторкина), которая уверена, что все в жизни должно идти по плану и подчиняться графикам. Она уже десять лет замужем за предпринимателем Константином (Фатеев). Детей у них нет – оба супруга много работают и практически не отдыхают. Когда врач рекомендует им отпуск на море, Сафоновы заказывают путевку в Турцию. Но у секретарши Константина — Марины (Волкова), дочери богатого судовладельца — свои планы на босса. Для того, чтобы у нее появилась возможность соблазнить Константина, она подстраивает все так, что Вика отправляется в Турцию одна. В отеле выясняется, что номер Вики по ошибке продали также и другому гостю – музыканту-саксофонисту Максиму Разбегину (Миллер).

Телепремьера «Мелодии для двоих» с Анной Тараторкиной и Дмитрием Миллером состоится 27 мая
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

«Мой персонаж Вика – полная моя противоположность, что, наверное, меня и привлекло. Она человек с системным подходом к жизни, все у нее выверено, все по времени, графику, плану. Она очень дисциплинированная. Это качество всегда меня восхищает, потому что мне самой часто не хватает организованности, четкости. У Вики все "от мозгов", причем с большим перебором. Она абсолютно перестала доверять себе, рассудком задавила свою природу и забыла, какая она на самом деле. Перестала быть собой. Она трудоголик, мне это близко и понятно. Но вот стремление полностью подчинить свою жизнь какому-то четкому расписанию, жить правильно и педантично – это точно не мое. Это был мой первый опыт съемок в Турции, поэтому ощущения поначалу были странные: ты оказываешься на море, вокруг – невероятной красоты природа, горы, бухты, пляжи. У нас на проекте работали две группы – русская и турецкая. Все очень подружились, я до сих пор общаюсь с Тиной – нашим ассистентом по актерам, она иранка, но живет и работает в Турции. Многие турецкие актеры не знают никакого другого языка, кроме родного. Но для них это не проблема. Они очень открытые, позитивные, любят поговорить и постоянно изыскивали способ пообщаться с помощью жестов, телефона, если рядом не было переводчика, который постоянно присутствовал на площадке. Я свободно говорю и по-английски, и по-французски, но эти знания в общении с ними оказались ненужными, часто мы прекрасно понимали друг друга без слов», — рассказала Анна Тараторкина.

В сериале также сыграли Юлия Такшина, Ольга Дибцева и Огузхан Чеми. За вихзуальную составляющую отвечают оператор Макото Сэмбон и художник-постановщик Дмитрий Петров.

«Мелодия для двоих». ТВ-ролик


«С турецкими коллегами мне работалось прекрасно, никакого языкового барьера не испытывал, они знали немножко английский, и я тоже его немножко знаю. Вообще, на этих съемках я впервые был в Турции, и оказалось, что там многие говорят по-русски. Это связано, понятно, с богатым торговым опытом, который был в начале 90-х и продолжается до сих пор. Так что к русским там отношение хорошее. На съемочной площадке царили мир, дружба, взаимопонимание. Самыми запоминающимися были объекты, где мы снимали, меня поразила местная природа. А поскольку мой герой – музыкант и байкер одновременно, то я еще приобрел небольшой опыт и в этих областях», — вспоминает Дмитрий Миллер.
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Телепремьера «Мелодии для двоих» с Анной Тараторкиной и Дмитрием Миллером состоится 27 мая фотографии
Телепремьера «Мелодии для двоих» с Анной Тараторкиной и Дмитрием Миллером состоится 27 мая фотографии
Телепремьера «Мелодии для двоих» с Анной Тараторкиной и Дмитрием Миллером состоится 27 мая фотографии
Телепремьера «Мелодии для двоих» с Анной Тараторкиной и Дмитрием Миллером состоится 27 мая фотографии
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