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В Красноярске стартовал Третий Международный фестиваль фильмов для детей и юношества «Герой»

22 мая
2024 год

Новости кино >>
22 мая 2024

В Красноярском кинотеатре «Синема парк» состоялась торжественная церемония открытия Третьего Международного фестиваля фильмов для детей и юношества «Герой», сообщает пресс-служба Краевого государственного автономного учреждения культуры «Енисей кино».


«Современный кинематограф для детей и юношества должен играть важную роль в формировании правильных жизненных ориентиров у молодого поколения. И кинофестиваль "Герой", в том числе, дает возможность деятелям киноиндустрии обменяться опытом, сонастроиться, чтобы в будущем появилось еще больше кинопроектов, раскрывающих для молодежи темы духовно-нравственных ценностей», — сказал на церемонии открытия министр культуры края Аркадий Зинов.

До начала торжественной части гости и участники фестиваля смогли посетить мастер-классы и атмосферные фотозоны, которые будут работать в течение пяти дней международного фестиваля. Смотр открылся фильмом новосибирских кинематографистов «Суворовец 1944» о 13-летнем мальчике, который отважно защищает свою деревню и жителей в то время, когда отец ушел на фронт. Картину представили продюсер Игорь Шибанов, исполнитель главной роли Всеволод Казанцев и актриса Александра Казанцева.
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В Красноярске стартовал Третий Международный фестиваль фильмов для детей и юношества «Герой» фотографии
В Красноярске стартовал Третий Международный фестиваль фильмов для детей и юношества «Герой» фотографии
В Красноярске стартовал Третий Международный фестиваль фильмов для детей и юношества «Герой» фотографии
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