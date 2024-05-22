В Красноярске стартовал Третий Международный фестиваль фильмов для детей и юношества «Герой»

В Красноярском кинотеатре «Синема парк» состоялась торжественная церемония открытия Третьего Международного фестиваля фильмов для детей и юношества «Герой
», сообщает пресс-служба Краевого государственного автономного учреждения культуры «Енисей кино».
«Современный кинематограф для детей и юношества должен играть важную роль в формировании правильных жизненных ориентиров у молодого поколения. И кинофестиваль "Герой", в том числе, дает возможность деятелям киноиндустрии обменяться опытом, сонастроиться, чтобы в будущем появилось еще больше кинопроектов, раскрывающих для молодежи темы духовно-нравственных ценностей», —
сказал на церемонии открытия министр культуры края Аркадий Зинов.
До начала торжественной части гости и участники фестиваля смогли посетить мастер-классы и атмосферные фотозоны, которые будут работать в течение пяти дней международного фестиваля. Смотр открылся фильмом новосибирских кинематографистов «Суворовец 1944
» о 13-летнем мальчике, который отважно защищает свою деревню и жителей в то время, когда отец ушел на фронт. Картину представили продюсер Игорь Шибанов
, исполнитель главной роли Всеволод Казанцев и актриса Александра Казанцева.
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