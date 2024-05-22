Кристина Асмус и Кирилл Кяро снимаются в мюзикле «Чучело»

что почитать?

«28 лет спустя» поставит Дэнни Бойл

Киллиан Мерфи вернется к своей роли из «28 дней спустя»

Новая глава франшизы про постапокалиптическую Землю, которой правят разумные приматы

«Планета обезьян: Новое царство»: Шимпанзе думают о Римской империи

Рецензии на фильмы

«Они, конечно, отбитые»: Яна Кошкина, Екатерина Шкуро и Катя Iowa покоряют Питер в трейлере комедии «Бар МоскваЧики»

Спутник телезрителя

Садись, пять: «Чрезвычайная ситуация» — южнокорейский хит о самопожертвовании и гуманизме

В ночь с 21 на 22 мая, 00:30, РЕН ТВ