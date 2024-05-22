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Кристина Асмус и Кирилл Кяро снимаются в мюзикле «Чучело»

22 мая
2024 год

Новости кино >>
22 мая 2024

Продолжаются съемки мюзикла «Чучело». Это современная адаптация повести Владимира Железникова, уточняет пресс-служба кинокомпании «Телесто», которая снимает фильм при поддержке Министерства культуры РФ.

Зрителям расскажут историю первой подростковой любви, которая превращается в историю предательства. Главная героиня Аня берет на себя вину своего друга и становится объектом травли одноклассников в реальном мире и в соцсетях. Главные роли исполняют молодые актеры Мария Симонова, Максим Карушев, Даяна Гудз, Марфа Просвирникова и Александр Присмотров-Белов, а ключевых взрослых персонажей сыграют Кристина Асмус и Кирилл Кяро. Первая предстанет в качестве учительницы, а второй воплотит образ отца Ани.

Кристина Асмус и Кирилл Кяро снимаются в мюзикле «Чучело»
фото: пресс-служба кинокомпании «Телесто»

Лента сочетает жанры подростковой драмы, социальной драмы, мюзикла и скринлайфа. С помощью оригинальных стилистических приемов зрители увидят и реальный мир героев, и виртуальную часть их истории. Эту художественную задачу режиссер Илья Хотиненко решает в творческом союзе с оператором Ильей Комаровым, художником Дмитрием Буковским и музыкальным продюсером Александром Варлеем. Музыкальное решение основано как на известных и раскрученных треках, так и на совершенно новых, специально написанных для картины композициях. В фильме прозвучат, в том числе, «Фотоаппарат» группы «Монти Механик», «Балкон» группы «Космос на потолке» и «Несовершенно верно» от Летяги. Также ведутся переговоры об использовании новой композиции «Останется наша любовь» группы «Город 312» и песни «Смола» от Бхима ft Хаски.

Часть съемок прошла летом 2023 года в Тарусе, — именно здесь Железников писал свою повесть. Основными локациями первого блока съемок стали школа №1, центральные улицы, главная площадь города и набережная Оки. Второй съемочный блок стартовал 18 мая и продлится до 12 июня. Съемки пройдут в Москве, Московской и Калужской областях. Основными съемочными локациями станут павильоны «Мосфильма», яблоневый сад в Коломенском, школа, дома и улицы в Боровске, Малаховке и на Истре. Создатели планируют выпустить в прокат «Чучело» в 2025 году – к 100-летию со дня рождения Владимира Карповича Железникова.
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Кристина Асмус и Кирилл Кяро снимаются в мюзикле «Чучело» фотографии
Кристина Асмус и Кирилл Кяро снимаются в мюзикле «Чучело» фотографии
Кристина Асмус и Кирилл Кяро снимаются в мюзикле «Чучело» фотографии
Кристина Асмус и Кирилл Кяро снимаются в мюзикле «Чучело» фотографии
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