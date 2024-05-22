Объявлена программа форума регионального кинематографа «Новый вектор. Северный Кавказ»

Открыта регистрация на форум регионального кинематографа «Новый вектор. Северный Кавказ», проводимый Фондом поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Согласно пресс-службе продюсерского центра «Мувистарт», отправить заявку на участие можно на сайте мероприятия.
Форум пройдет с 4 по 6 июня в Пятигорске и Кисловодске Ставропольского края. Основной площадкой послужит мультимедийный центр «Россия – моя История». В числе спикеров – представители органов федеральной и региональной государственной власти, учреждений культуры, ведущих продюсерских центров и киностудий страны, режиссеры, журналисты, общественные деятели и другие. К участию приглашены министр культуры Ставропольского края Татьяна Лихачева, министр культуры Карачаево-Черкесской республики Зураб Агирбов, телеведущий и директор по киноканалам медиахолдинга «Цифровое Телевидение Иван Кудрявцев, заместитель председателя Союза кинематографистов России Алексей Алешковский, генеральный директор компании «Хорошо продакшн» Наталья Иванова, продюсер компании «Гамма продакшн» Антон Смирнов, генеральный директор Russian World Vision Константин Елкин, президент кинофестиваля «Хрустальный источникъ» Эвклид Кюрдзидис, генеральный продюсер ФПРК Элла Тухарелли, генеральный директор телеканала «Супергерои» Игорь Шибанов, советник генерального директора группы компаний «Красный квадрат» Михаил Щегорцов, генеральный директор анимационной студии «Воронеж» Владимир Николаев, главный редактор киностудии «Ленфильм» Андрей Апостолов и советник ректора ВГИКа Нина Кочеляева.
«Северный Кавказ – уникальный регион с богатыми традициями, культурой и природными локациями. В последнее время здесь снято немалое количество знаковых фильмов и сериалов федеральных компаний: "Чебурашка", "Три дня до весны", "Шифр", а также проектов региональных студий – "Семь черных бумаг", "Испытание аулом", "Хип-хоп Осетия". Цель нашего форума – изучить успешный опыт и обсудить перспективы развития кино на Кавказе», – отметил руководитель форума Дмитрий Якунин.
Мероприятие откроется пленарным заседанием «Лучшие практики развития кинопроизводства на Северном Кавказе и Юге России», модератором которого выступит Иван Кудрявцев. Участники обсудят динамику развития киноотрасли в регионе, обозначат ключевых игроков индустрии и наиболее яркие проекты, реализованные на данной территории за последние годы. Продолжится дискуссия в ходе работы круглого стола на тему «Снято на Кавказе. Опыт съемок федеральных кинопроектов». Представители крупных кинопроизводственных компаний поделятся опытом работы в регионе и обозначат сильные и слабые стороны в работе с коллегами на местах. Модератором числится начальник отдела разработки и апробации методик кинопросвещения ВГИКа Нина Кочеляева. Деловая часть первого дня форума завершится круглым столом на тему «Кино на новых территориях», в котором примут участие представители медиа- и киноиндустрии ДНР и ЛНР, а также руководители отделений Союза кинематографистов новых территорий.
Второй день форума пройдет в кисловодском санатории «Солнечный». Представители крупных продюсерских центров и киностудий поделятся опытом привлечения инвестици в кинопроект и работы с грантодателями. Круглый стол «Возможности для поиска финансирования региональных кинематографистов» промодерирует Андрей Апостолов. Ключевым событием станет Презентация региональных киностудий СКФО. Участие в ней подтвердило более 20 творческих команд, действующих на территории округа. Представители студий смогут не только презентовать свои проекты крупным продюсерам, но и кулуарно пообщаться с ними, обсудить форматы взаимодействия, получить обратную связь по вопросам продвижения их проектов и актуальности идей новых фильмов и сериалов. Традиционно на площадке «Нового вектора» динамично проходит нетворкинг – участники активно обмениваются профессиональными связями. Кроме того, мероприятие дает возможность увидеть отрасль страны – представителей киноиндустрии из различных ее уголков – и лично оценить состояние отечественного рынка регионального кинематографа. В рамках образовательной программы наиболее востребованные представители медиа- и киноиндустрии делятся советами по самым острым и актуальным вопросам – интересующих не только начинающих, но и опытных кинематографистов.
фото: кадр из фильма «Узлы»
В дни работы форума участникам представят документальные и игровые фильмы последних лет, снятые в этом живописном регионе с богатыми культурными традициями. ФПРК покажет четыре работы своих конкурсантов, одержавших победу в конкурсе документального кино «Россия – взгляд в будущее» 2022 года. Картины «Живи песня, живи» Мадины Костоевой, «Хранитель древности» Фатимы Золоевой, «Заур и музыка» Алексея Кобылкова и «Клятва» Нану Тлисова посвящены разным аспектам жизни народов Северного Кавказа. ФПРК также представит специальную программу, приуроченную к Году семьи. Это «Евдокимыч, или Как лечить оленя» Елены Кабановой и Андрея Тимощенко, «Коллекционер» Сергея Климова, «Король бакланов» Дарьи Разумниковой и «Чудомобиль» Валентины Коровниковой. В программу показов вошли актуальные истории о современном Кавказе. Зрителям будет представлено три работы документального цикла Кристины Исаевой «Народы России. Абаза: по обе стороны Кавказа», «Народы России: легенды Табасарана» и «Народы России: наследники Ногая». Также в программе ленты «Узлы» Олега Хамокова, «Чечня и мир» Дмитрия Семибратова, «Бей первой» Константина Райха, «Над уровнем моря» Дениса Шабаева, «Испытание аулом» студии «Домбайфильм» и «Имам Шамиль. Герой своего времени». Завершится кавказский форум локейшн-туром по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике.
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