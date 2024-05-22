Объявлена программа форума регионального кинематографа «Новый вектор. Северный Кавказ»

что почитать?

К юбилею также планируют выпустить сериал

К 20-летию франшизы «Три богатыря» в прокат выйдет специальный летний выпуск

Премьера фильмов Йоргоса Лантимоса и Пола Шредера

Канны-2024: Деми Мур, Эмма Стоун и Маргарет Куэлли

90 лет исполнилось бы постановщику «Начала» и «В огне брода нет»

«Это не может случиться здесь»: Глеб Панфилов – режиссер сильных «слабых героев»

«Они, конечно, отбитые»: Яна Кошкина, Екатерина Шкуро и Катя Iowa покоряют Питер в трейлере комедии «Бар МоскваЧики»

«На ощупь»: Дмитрий Нагиев теряет зрение, но обретает себя

22 мая, 21:20, Наше новое кино

«Однажды в пустыне»: Кислая мина для Александра Робака

Спутник телезрителя

Садись, пять: «Чрезвычайная ситуация» — южнокорейский хит о самопожертвовании и гуманизме

В ночь с 21 на 22 мая, 00:30, РЕН ТВ