Родная кровинушка: вампир — отец-одиночка в новом трейлере готического аниме «Детская Делико»

Студия J.C.Staff
(«Торадора!
», «Повар-боец Сома
») опубликовала новый трейлер сериала «Детская Делико
». В основе аниме не манга, как обычно, и даже не визуальная новелла
, а серия театральных постановок TRUMP
японского драматурга, сценариста и режиссера Кэнъити Суэмицу
. Готическая история о вампире-аристократе, изо всех сил воспитывающего детей, стартует уже в июле.
Высший орган управления вампирами «Совет крови» поручает дворянину Дали из знаменитого рода Делико выполнить секретную миссию, от которой тот не раздумывая отказывается. Разочарованные коллеги Дино, Герхард и Энрике отправляются его переубедить и обнаруживают, что Дали — отец-одиночка, самостоятельно растящий отпрысков. Параллельно в городе происходят загадочные убийства, жертвами которых становятся кровопийцы. В злодеяниях подозревают антиобщественную организацию «Маятник», и похоже, что между благородным главой семейства и преступной группировкой существует какая-то связь.
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«Красный Марс» — эстетская драма о вампирах, также основанная на спектакле
Режиссером проекта заявлен Хироси Нисикиори
(«Арена ангелов
», франшиза «Индекс волшебства
»), за сценарий отвечает Кэнъити Суэмицу
(«Сквозь бальный зал
»), дизайн персонажей разрабатывает Ёко Ито
(«Ария: Сумерки
», «Любовная сцена
»), а музыку сочиняет Сюнсукэ Вада
.
В ролях:
Дали Делико — Масакадзу Морита
(Итиго Куросаки
из «Тысячелетней кровавой войны
»).
Дино Классико — Такуя Сато
(Сабло Сабнок
из «Добро пожаловать в ад, Ирума!
»).
Герхард Фра — Кацуюки Кониси
(Хэйкуро
из «Онимуси
»).
Энрике Лорка — Хиро Симоно
(Призрак оперы
из «Фарса убитой нежити
»).
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