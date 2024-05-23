Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Родная кровинушка: вампир — отец-одиночка в новом трейлере готического аниме «Детская Делико»

23 мая
2024 год

Новости кино >>
23 мая 2024
Студия J.C.StaffТорадора!», «Повар-боец Сома») опубликовала новый трейлер сериала «Детская Делико». В основе аниме не манга, как обычно, и даже не визуальная новелла, а серия театральных постановок TRUMP японского драматурга, сценариста и режиссера Кэнъити Суэмицу. Готическая история о вампире-аристократе, изо всех сил воспитывающего детей, стартует уже в июле.


Высший орган управления вампирами «Совет крови» поручает дворянину Дали из знаменитого рода Делико выполнить секретную миссию, от которой тот не раздумывая отказывается. Разочарованные коллеги Дино, Герхард и Энрике отправляются его переубедить и обнаруживают, что Дали — отец-одиночка, самостоятельно растящий отпрысков. Параллельно в городе происходят загадочные убийства, жертвами которых становятся кровопийцы. В злодеяниях подозревают антиобщественную организацию «Маятник», и похоже, что между благородным главой семейства и преступной группировкой существует какая-то связь.

Читать «Красный Марс» — эстетская драма о вампирах, также основанная на спектакле
Режиссером проекта заявлен Хироси НисикиориАрена ангелов», франшиза «Индекс волшебства»), за сценарий отвечает Кэнъити СуэмицуСквозь бальный зал»), дизайн персонажей разрабатывает Ёко ИтоАрия: Сумерки», «Любовная сцена»), а музыку сочиняет Сюнсукэ Вада.

Родная кровинушка: вампир — отец-одиночка в новом трейлере готического аниме «Детская Делико»

В ролях:

Дали Делико — Масакадзу Морита (Итиго Куросаки из «Тысячелетней кровавой войны»).
Дино Классико — Такуя Сато (Сабло Сабнок из «Добро пожаловать в ад, Ирума!»).
Герхард Фра — Кацуюки Кониси (Хэйкуро из «Онимуси»).
Энрике Лорка — Хиро Симоно (Призрак оперы из «Фарса убитой нежити»).

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Там вы можете прочитать интервью с композитором «Фарса убитой нежити» или о лучших аниме 2023 года.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Они среди нас: «Онимуся» — экранизация культовой видеоигры от Такаси Миике
«Фарс убитой нежити» — мистический детектив с Шерлоком Холмсом, Арсеном Люпеном и японской мифологией
Кровососы британской империи: (слишком) нечеловеческое в забытой классике «Хеллсинг: Война с нечистью»
На один укус: 5 новейших аниме про вампиров
Жидкая диета против пищеблока: вурдалаки в российском кино
Поиск по меткам
J.C. StaffАнимацияанимевампиры
персоны
Такуя СатоХиро Симоно
фильмы
Арена ангеловАрия: СумеркиБлич: Тысячелетняя кровавая войнаДобро пожаловать в ад, Ирума!Индекс волшебстваКогда плачут цикадыКулинарные поединкиЛюбовная сценаОнимусяСквозь бальный залТорадора!Фарс из убийства девушки-нежити

фотографии >>
Родная кровинушка: вампир — отец-одиночка в новом трейлере готического аниме «Детская Делико» фотографии
Родная кровинушка: вампир — отец-одиночка в новом трейлере готического аниме «Детская Делико» фотографии
Родная кровинушка: вампир — отец-одиночка в новом трейлере готического аниме «Детская Делико» фотографии
Родная кровинушка: вампир — отец-одиночка в новом трейлере готического аниме «Детская Делико» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Елена Муратова
22 мая ушла из жизни актриса Елена Муратова.

День рождения >>

Дмитрий Богдан
Джульетта Геринг
Лариса Гузеева
Екатерина Зорина
Нелли Корниенко
Лариса Кронберг
Евгений Сытый
Гунарс Цилинский (Цилинскис)
Павел Чинарёв
Ги Делорм
Джоан Коллинз
Герберт Маршалл
Джон Пэйн
Адам Уайли
Антони Фертнер
Улла Якобсон
все родившиеся 23 мая >>

Афиша кино >>

Мечтатели
драма, молодежный фильм, экранизация
Италия, Франция, Великобритания, 2003
Техасская резня бензопилой
фильм ужасов
США, 1974
Майор Гром: Игра
боевик, приключения
Россия, 2024
Нужды путешественницы
драма
Южная Корея, 2024
Папуля
драма
США, 2023
Сама любовь
драма, комедия, мелодрама
Великобритания, 2022
Девятые врата: Пандемониум
фильм ужасов
Франция, 2023
Заклятье. Мёртвые воды
мистика, фильм ужасов
Южная Корея, 2023
Мечта с подвохом
комедия
США, 2022
Обряд. Во власти демона
драма, мистика, фильм ужасов
Индонезия, 2023
Пробуждение зла
триллер, фильм ужасов
США, 2024
Пушистый вояж
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Канада, США, ЮАР, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен