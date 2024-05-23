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Любовь Аксенова станет «Снежной королевой»

23 мая
2024 год

Новости кино >>
23 мая 2024
Любовь Аксенова сыграет главную роль в семейно-зимнем блокбастере Карена Оганесяна «Снежная королева». Проект был представлен на питчинге в Фонде кино, где национальные фильмы презентовали компании, не являющиеся лидерами отечественного кинопроизводства.

Любовь Аксенова станет «Снежной королевой»
фото: Фонд кино

Эта история — новый взгляд на всем известную сказку. В центре повествования находится персонаж Снежной Королевы – загадочной и могущественной властительницы Северных земель, которая также является хранительницей уникального артефакта Вечной Розы, цветущей прямо во льдах. Среди людей ходит легенда, что Роза дарует вечную жизнь, поэтому некоторые смельчаки пробуют ее украсть. С одним из этих смельчаков у Снежной королевы завязывается знакомство, которое приведет к захватывающим событиям десять лет спустя. В обычной человеческой семье исчезнет любимый сын и брат – мальчик по имени Кай. Его сестра Герда отправится на его поиски, и на своем пути повстречает множество сказочных персонажей. С их помощью Герда соберет паззл, рассказывающий о том, что произошло десять лет назад между Снежной Королевы и вором, явившимся за ее Розой. Это история любви и предательства, которая объясняет, зачем Снежной Королеве понадобилось похищать Кая.

Сценарий проекта написала Дарья Грацевич. Сейчас фильм находится на стадии девелопмента. Прокат планируется в новогодний период 2026 года. Дистрибьютором выступит «Атмосфера Кино».
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