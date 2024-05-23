Иван Янковский отправится работать пиарщиком в деревню в драмеди от авторов «Плейлиста волонтера»

Иван Янковский сыграет главную роль в картине «Пиарщик», в основе которой лежит книга автора «Плейлиста волонтера» Артема Ляшенко – «Устойчивое развитие». Он же выступил автором сценария. Проект был представлен на питчинге в Фонде кино, где национальные фильмы презентовали компании, не являющиеся лидерами отечественного кинопроизводства.
фото: Фонд кино
Михаил, литературный редактор модного издательства, планирует сделать предложение своей девушке Миле. Он понимает, что Миле одного кольца недостаточно: надо хотя бы съехать от родителей и обеспечить себя. Миша устраивается на новую работу — пиарщиком на завод туалетной бумаги в далекий северный поселок Кряжево. Завод сливает в воду местной реки грязную жижу, так что местные жители и прокуратура ополчились на него, а производство оказалось на грани закрытия. Задача Миши — уладить все проблемы с местными и властью.
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