Иван Янковский отправится работать пиарщиком в деревню в драмеди от авторов «Плейлиста волонтера»

анонс

Совместимы ли коварный заговор и уход за детьми?

22 мая

Объявлена программа форума регионального кинематографа «Новый вектор. Северный Кавказ»

Мероприятие пройдет с 4 по 6 июня в Пятигорске и Кисловодске