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Иван Янковский отправится работать пиарщиком в деревню в драмеди от авторов «Плейлиста волонтера»

23 мая
2024 год

Новости кино >>
23 мая 2024

Иван Янковский сыграет главную роль в картине «Пиарщик», в основе которой лежит книга автора «Плейлиста волонтера» Артема Ляшенко – «Устойчивое развитие». Он же выступил автором сценария. Проект был представлен на питчинге в Фонде кино, где национальные фильмы презентовали компании, не являющиеся лидерами отечественного кинопроизводства.

Иван Янковский отправится работать пиарщиком в деревню в драмеди от авторов «Плейлиста волонтера»
фото: Фонд кино

Михаил, литературный редактор модного издательства, планирует сделать предложение своей девушке Миле. Он понимает, что Миле одного кольца недостаточно: надо хотя бы съехать от родителей и обеспечить себя. Миша устраивается на новую работу — пиарщиком на завод туалетной бумаги в далекий северный поселок Кряжево. Завод сливает в воду местной реки грязную жижу, так что местные жители и прокуратура ополчились на него, а производство оказалось на грани закрытия. Задача Миши — уладить все проблемы с местными и властью.

Ленту планируют снять на пленку в стиле советского кино. В числе основных референсов называют «Афоню» и «Любовь и голуби». Также в фильме сыграют Марина Васильева и Тимофей Трибунцев. Режиссером выступит Максим Свешников, продюсером значится Юлия Мишкинене.

Над проектом работает «Вита Актива Продакшн» совместно с All Media Company и медиахолдингом START.
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Екатерина Тулупова (Москва)   23.05.2024 - 12:18
Очень люблю Ваню как актера, кажется у него получается все. Он гениален. Сюжет классный про наше настоящее, если выйдет в счет обязательно посмотрю читать далее>>
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