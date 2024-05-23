Анна Михалкова и Тимофей Трибунцев окажутся в музыкальной сказке

что почитать?

К юбилею также планируют выпустить сериал

К 20-летию франшизы «Три богатыря» в прокат выйдет специальный летний выпуск

Канны-2024: Ксения Собчак, Мерьем Узерли и Дарья Екамасова

Сериал о легендарном адвокате выйдет в этом году

«До встречи в суде!»: Сергей Безруков берет сложное дело в тизер-трейлере исторического детектива «Плевако»

Мариэтта Цигаль-Полищук, Слава Копейкин и Алла Сигалова признаны лучшими актерами по версии Премии Гильдии кастинг-директоров

22 мая, 21:20, Наше новое кино

«Однажды в пустыне»: Кислая мина для Александра Робака

«Они, конечно, отбитые»: Яна Кошкина, Екатерина Шкуро и Катя Iowa покоряют Питер в трейлере комедии «Бар МоскваЧики»

Телепремьера «Мелодии для двоих» с Анной Тараторкиной и Дмитрием Миллером состоится 27 мая

Спутник телезрителя

Садись, пять: «Чрезвычайная ситуация» — южнокорейский хит о самопожертвовании и гуманизме

В ночь с 21 на 22 мая, 00:30, РЕН ТВ