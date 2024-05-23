Анна Михалкова и Тимофей Трибунцев окажутся в музыкальной сказке

Анна Михалкова и Тимофей Трибунцев сыграют в музыкальной сказке «Щекотун». Проект был представлен на питчинге в Фонде кино, где национальные фильмы презентовали компании, не являющиеся лидерами отечественного кинопроизводства.
фото: Фонд кино
Будни учеников начальных классов нарушает Кукольник, который приходит в школу с необычным кукольным театром. Немного мастерства, фантазии и музыки, и границы между вымыслом и правдой исчезают. Главный герой фильма становится главным героем спектакля, который из невероятного путешествия возвращается другим.
Анна Михалкова сыграет заведующую по воспитательной работе, а Тимофею Трибунцеву досталась роль Кукольника. Режиссером и автором сценария выступает Сергей Февралев, продюсерами значатся Александр Плотников, Иван Голомовзюк. Производством проекта занимается студия LookFilm.
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