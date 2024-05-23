Нонна Гришаева отправится в космос 3 июня

что почитать?

Новая глава франшизы про постапокалиптическую Землю, которой правят разумные приматы

«Планета обезьян: Новое царство»: Шимпанзе думают о Римской империи

Рецензии на фильмы

Мариэтта Цигаль-Полищук, Слава Копейкин и Алла Сигалова признаны лучшими актерами по версии Премии Гильдии кастинг-директоров

От Джека Потрошителя до Ганнибала Лектера

Мертвые души: эволюция маньяков в кинематографе

Спутник телезрителя

Садись, пять: «Чрезвычайная ситуация» — южнокорейский хит о самопожертвовании и гуманизме

В ночь с 21 на 22 мая, 00:30, РЕН ТВ