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Нонна Гришаева отправится в космос 3 июня

23 мая
2024 год

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23 мая 2024

Многосерийная фантастическая комедия «Луна и мир» с Нонной Гришаевой в главной роли стартует 3 июня на СТС. Продюсерами и режиссерами проекта выступили Илья Куликов и Аня Мирохина, уточняют в пресс-службе телеканала.

Нонна Гришаева отправится в космос 3 июня
фото: пресс-служба СТС

По сюжету в 2040 году «Рускосмос» запускает станцию «Закат-1» на Луне с целью защитить Землю от опасного астероида. Новую структуру возглавила чудаковатая Ирина Цветкова (Нонна Гришаева), у которой в подчинении оказались не менее странные сотрудники: недалекий майор Слава (Кирилл Мелехов), пилот-хамка София (Мария Лисовая), бестолковые инженеры Юрич и Рома (Юрий Грубник, Артем Сучков) и другие специалисты, не нашедшие места на родной планете. Привычный уклад станции меняет астрофизик Венера Мышкина (Татьяна Бабенкова), которая узнает, что на деле команда не спасает мир, а незаконно добывает гелий-3. «Новая история сочетает два любимых жанра — комедию и фантастику. В проекте много отсылок к известным фантастическим картинам. А снимали мы в декорациях, напоминающих атмосферу фильма "Чужие". Будут и космические корабли, и луноходы, и техника будущего — и в таком необычном антураже мы еще и посмеемся», — считает Илья Куликов.

За визуальную составляющую отвечает оператор-постановщик Петр Буслов. Декорации станции построили за три месяца в павильоне площадью 3000 квадратных метров. «Закат-1» включает главный штаб управления, коридоры, шлюз, медблок, научный центр, столовую и жилблок с каютами героев. Художники с нуля создали космический корабль, луноход, оружие, аппараты для связи с инопланетянами, телефоны, планшеты и другую технику 2040 года.

«Рада снова оказаться на площадке родного канала и исполнить давнюю мечту — поработать с Ильей Куликовым. С героиней у нас на самом деле много общего: я руковожу театром, она — лунной станцией. Единственная разница — у меня нет звания полковника», — признается Нонна Гришаева.

Нонна Гришаева отправится в космос 3 июня
фото: пресс-служба СТС

Костюмы команды «Закат-1» создавала Полина Лосева («Хороший человек», «Содержанки»), которая в процессе подготовки изучила форму советских, российских и американских космонавтов в московском Музее космонавтики и пересмотрела космические хиты «Интерстеллар» и «Марсианин». «Одной из самых сложных задач стало создание не слишком громоздких, но эффектно смотрящихся в кадре скафандров, которые в итоге получились с оригинальной подшивкой и светодиодной подсветкой. А вот для сцен "на поверхности Луны" меня просили, наоборот, утяжелить обувь героев с помощью свинца, чтобы шаг в невесомости давался актерам с трудом», — рассказывает художник.

Кроме формы, исполнители главных ролей примерили специально созданные для сериала защитные маски, бронежилеты, шлемы, бомбер со светящимся экраном, комбинезоны, пижаму и другую одежду космического будущего.
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