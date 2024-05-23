Телепремьера «Мастера и Маргариты» состоится 25 мая на viju+ Premiere. Об этом сообщает пресс-служба канала. Картина Михаила Локшина собрала в прокате свыше 2 миллиардов рублей и стала одним из самых обсуждаемых фильмов года.
фото: кадр из «Мастера и Маргариты»
Создатели новой экранизации перемешали всю хронологию булгаковского романа, добавили сюрреализм и построили вместо советской Москвы футуристический мегаполис с голливудскими спецэффектами. По сюжету Мастер – известный драматург. Он готовится к премьере своей пьесы «Пилат» в главном столичном театре. Внезапно на заседании Союза писателей запрещают постановку, его клеймят на собрании и исключают из организации. В этот темный период жизни драматурга ждут две судьбоносные встречи. Первая – с загадочным иностранцем Воландом, вторая – с замужней красавицей Маргаритой, которая навеки пленила его сердце.
Работа над новой интерпретацией «Мастера и Маргариты» заняла долгих 7 лет. Изначально планировалось дать фильму название «Воланд» и отвести центральную роль князю тьмы. Но впоследствии от этой идеи отказались и сделали упор на любовную линию. Роль Мастера исполнил Евгений Цыганов, Юлия Снигирь сыграла его музу и возлюбленную, а Воландом стал немецкий актер Аугуст Диль.
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