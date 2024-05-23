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Николай Добрынин, Александра Урсуляк и Сергей Лавыгин вновь выступят «Против всех»

23 мая
2024 год

Новости кино >>
23 мая 2024

Онлайн-кинотеатр START и телеканал СТС приступили к съемкам продолжения комедийного сериала «Против всех». К своим ролям вернулись Николай Добрынин, Александра Урсуляк, Сергей Лавыгин, Александра Ребенок, Тимофей Елецкий, Василина Юсковец. В новом сезоне к проекту также присоединится Никита Тарасов, уточняет пресс-служба онлайн-платформы.

Николай Добрынин, Александра Урсуляк и Сергей Лавыгин вновь выступят «Против всех»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра START

На пороге дома Занозиных появляется новый член семьи — третий брат-близнец Михаил (Сергей Лавыгин). Миша, стремясь завоевать расположение родных, везет их в Москву, знакомит со своей столичной жизнью и, в качестве широкого жеста, восстанавливает в Смоленске дом Деда Захара (Николай Добрынин). Однако героям не суждено насладиться семейной идиллией: рядом с ЖК начинается строительство кольцевой дороги, которая, по плану, должна пройти прямо через участок несговорчивого семейства. Семья Занозиных снова начинает борьбу за сохранение своего родового гнезда.

«У деда Захара появляется новый противник — хитрый манипулятор в исполнении Никиты Тарасова. Он действует гораздо тоньше и ловчее, чем наглый бюрократ Роберт или жестокая Барбара. Внутри семьи также происходят неожиданные изменения: объявляется еще один сын деда Захара. Непростая актерская задача для Сергея Лавыгина — теперь он играет сразу три роли. Братья будут ревновать и отца, который в восторге от блудного сына, и Василису — вечное яблоко раздора между Витькой и Германом», — рассказывает режиссер сериала Алексей Татаренко. По его словам, сериал «Против всех» завоевал народную любовь неслучайно. «Вопросы частной собственности и справедливости, способность отстаивать свои интересы — все это продолжает вызывать живой отклик у зрителей. Многие оказывались в ситуации, когда противостоять бездушной системе кажется невозможным. Но пример главного героя вдохновляет и придает уверенности. Важно, что и дед Захар, и члены его семьи не “картонные” герои — они настоящие, зрители видят в них себя и сопереживают им, когда у них возникают проблемы. При всех минусах Занозиных они остаются семьей, поддерживают друг друга, умеют любить и прощать», — добавляет Татаренко.

Николай Добрынин, Александра Урсуляк и Сергей Лавыгин вновь выступят «Против всех»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра START

«Народность» проекта отмечает и Александра Урсуляк, исполнившая роль Василисы. «Сериал рассказывает о знакомых персонажах и жизненных ситуациях, которые могут раздражать, даже бесить, но ведь так бывает и в жизни. Семья — это не всегда просто, но важно оставаться вместе. В новом сезоне будет много смешного. Не могу раскрывать все карты, но скажу, что Василису ждут интересные события и приключения», — подчеркивает актриса.

Сериал «Против всех» вышел в 2023 году и рассказывал об упрямом деде Захаре — единственном из всей деревни, кто отказался продавать под застройку земельный участок, в результате чего дом Занозиных оказался окружен новым ЖК.
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Николай Добрынин, Александра Урсуляк и Сергей Лавыгин вновь выступят «Против всех» фотографии
Николай Добрынин, Александра Урсуляк и Сергей Лавыгин вновь выступят «Против всех» фотографии
Николай Добрынин, Александра Урсуляк и Сергей Лавыгин вновь выступят «Против всех» фотографии
Николай Добрынин, Александра Урсуляк и Сергей Лавыгин вновь выступят «Против всех» фотографии
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