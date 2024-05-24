Сергей Жарков раскроет новые преступления вместе с «Дельфином»

Премьера второго сезона приключенческого детектива «Дельфин» с Сергеем Жарковым в главной роли состоится 27 мая в эфире НТВ, сообщает пресс-служба телеканала. В центре истории – оперативник Андрей Кораблев, который хочет разобраться, кто же на самом деле держит в страхе весь черноморский регион, помогает ему в этом деле верный друг – дельфин Василиса.
фото: пресс-служба НТВ
В новом сезоне проекта Кораблева назначают начальником УГРО Южноморска и присваивают звание майора, Бухтовой (Алексей Байдаков) становится полковником и возглавляет УМВД города. Опера отправляются на пикник отметить эти радостные события. По дороге к месту празднования лодка Кораблева с ним на борту взлетает на воздух. Для расследования «гибели Кораблева» из Москвы в Южноморск присылают следователя Судакову (Елизавета Пащенко): она возглавляет следственную группу и плотно сотрудничает с Середой (Сергей Колос), и.о. начальника отдела. Между тем, выясняется, что покушение и убийство Кораблева – часть хитроумного плана, разработанного им самим, подполковником УСБ Глебовым (Игорь Ботвин) и полковником Бухтовым для того, чтобы вывести на чистую воду преступников, задумавших покушение. После «воскрешения» главной задачей Андрея становится разоблачение интриги, связанной с бизнесменом, якобы организующим в Южноморске игровую зону и ради этого скупающим участки по всему побережью. В результате его деятельности гибнут люди, и Кораблев полон решимости остановить новый передел собственности, пока еще не стало поздно.
В центре сюжета нового сезона окажется затерянный подводный античный город. Команда проекта обещает показать завораживающие подводные виды, а также разнообразие черноморской флоры и фауны. Значительная часть съемок новых серий проходила осенью. Актерам приходилось работать в холодной воде и изображать лето в совсем не летнюю погоду. «Мы пошли на это лишь только для того, чтобы получить более эффектную картинку – когда холодно, вода чище, менее мутная, чем в теплое время, и качество картинки получается лучше, поэтому снимать пришлось в более прохладной воде. Чего только не сделаешь ради искусства» – рассказал режиссер Александр Калугин. Команде проекта удалось снять немало ярких кадров с дикими дельфинами. «Они очень часто приплывали к нам на съемочную площадку, когда мы снимали у моря, несколько раз мы специально прерывали работу, чтобы успеть их снять. Когда морской дельфин сам приплывает и участвует в съемках – это невероятно. Нам очень повезло» – делится постановщик.
фото: пресс-служба НТВ
Кораблев вновь встретится с героем другого проекта НТВ – начальником сочинского уголовного розыска Сергеем Сотниковым (Никита Панфилов) из сериала «Лихач». Андрей обратится за помощью к коллеге, чтобы найти хитроумную преступницу, скрывающуюся от правосудия в Сочи. Кроме того, помогать главному герою в расследованиях по-прежнему будет его возлюбленная Инна Бережная, которую сыграла Дарья Румянцева.
«Мою героиню в новых сериях ждут невероятные испытания: и любовь, и предательство, и проживание потери. То, как мы это выстроили с режиссером Александром Калугиным, а мы провели долгие часы в обсуждениях, логично для ее характера. Я все время думаю, как бы я на ее месте поступала. Наверное, по-другому. Но и характер у меня от Инниного, конечно, отличается, и бэкграунд другой. Для меня это была непростая актерская задача. А как героиня раскроется для зрителей, мне кажется, судить только им», — рассказывает актриса.
Главную роль в сериале исполнила дельфин Саша. В новом сезоне будут также задействованы разные звери: верблюд, питон, пони, попугай, белуга и даже бегемот.
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