Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Сериал «Ректор»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Построенный город, тысячи костюмов и исторических деталей: завершились съемки «Злого города» с Алексеем Гуськовым

24 мая
2024 год

Новости кино >>
24 мая 2024

Завершились съемки масштабной картины режиссера и продюсера Константина Буслова «Злой город» об обороне города Козельска от нашествия войска хана Батыя. В фильме сыграли Алексей Гуськов, Александр Метелкин, Леонела Мантурова, Алексей Шевченков, Алексей Розин, Максим Белбородов, Артем Волобуев и другие. Об этом сообщает пресс-служба проекта.

Построенный город, тысячи костюмов и исторических деталей: завершились съемки «Злого города» с Алексеем Гуськовым
фото: пресс-служба проекта

Действие картины разворачивается в 1238 году. Хан Батый во время нашествия на Русь потратил два месяца на взятие города Козельска, потеряв при этом тысячи воинов и осадные орудия. А когда, перебив всех защитников, среди которых были и женщины с детьми, наконец-то взял его, то повелел навеки забыть его имя и отныне именовать «злым городом». Но Козельск остался в веках образцом стойкости и мужества.

Съемки исторического экшена продолжались более полугода в Подмосковье и Тверской области, а предшествовала этому двухлетняя подготовка. «История о том, как маленький русский город Козельск встал на пути у целого монгольского войска во главе с ханом Батыем, движущегося на Русь, зацепила меня своей цельностью, разнохарактерностью персонажей, их отвагой и жертвенностью, и, если говорить про форму сценария, его многофигурной структурой и многозадачностью. Я люблю такие конструкции. Они сложные с точки зрения режиссуры и интересные в поиске решений как художественных, так и производственных. Ранее у меня были исторические проекты, но такая сложнопостановочная картина огромного масштаба – впервые, хотелось с головой окунуться в эту эпоху, разработать, придумать и снять эту значимую, интересную и внушительную историю», — рассказывает Константин Буслов.

За год до съемок у всех актеров началась подготовка к трюковым сценам, включая фехтование на мечах, топорах, копьях, верховую езду, драки и прочие элементы боев этого исторического периода. Постановщиком трюков выступил Константин Адаев. Съемки проводились в натурных суровых условиях. Как рассказывает Буслов, была суровая, морозная и очень снежная зима, и огромная массовка все время жаловалась на холод.

Построенный город, тысячи костюмов и исторических деталей: завершились съемки «Злого города» с Алексеем Гуськовым
фото: пресс-служба проекта

«Съемки, конечно, оказались физически очень сложными, но я к этому был готов, знал, на что иду. Не буду скрывать, что роль Ратши прежде всего заинтересовала меня возможностью снова поучаствовать в батальных сценах, например, подраться на мечах. С огромным удовольствием надел кольчугу, работал с постановщиками трюков, каскадерами, изобретал ножны, крепления для двух мечей, чтобы они были, с одной стороны, удобными, с другой – впечатляющими визуально. Было и холодно, были и длинные ночные смены, приходилось преодолевать себя, чтобы выполнять максимум сцен самому, без дублера. Мой герой – это монах, ставший воином, ведущий за собой людей и защищающий город от монголов. Очень хотелось быть убедительным как с точки зрения актерской, так и исторической. Надеюсь, что удалось», – отмечает Алексей Гуськов.

Для натурных съемок двухмесячной осады Козельска был выстроен полномасштабный город с 40 полноценными строениями: деревянными избами, дворами, заборами, церковью, княжим домом, кузней – все это окружено огромной, двенадцатиметровой высоты бревенчатой стеной с частоколом и рвом с водой пятиметровой ширины по кругу. По словам режиссера, чертежи каждого здания города и каждой клети стены были разработаны и спроектированы компанией «Декорстрой» ФГУП «Мосфильм» по макету и под руководством главного художника Сергея Февралева и художника-постановщика Максима Козлова, которые подошли к проекту с особым вниманием к аутентичности. Каждый дом был тщательно спроектирован и вычерчен до каждого отдельного бревна – это около сорока строений, включая церковь, а также бревенчатую стену и монгольский стан с настоящими юртами.

По словам художника по костюмам Валентина Гнездилова, костюмерный цех отшил более 1000 костюмов с использованием натуральных тканей, мехов и исторически выверенных элементов. Авторы фильма следовали букве исторического соответствия во всем: даже сундуки, подсвечники и элементы домашнего обихода козельчан были созданы в духе времени.

Построенный город, тысячи костюмов и исторических деталей: завершились съемки «Злого города» с Алексеем Гуськовым
фото: пресс-служба проекта

«Когда мы говорим про XIII век, мы, конечно, говорим про летописные свидетельства и какие-то предметы обихода, которые сохранились в камне и элементах кожаных изделий, но, конечно, костюмов и даже примеров ткани того времени почти не сохранилось. Мы много работали с документами, историками и даже археологами», – отмечает Валентин Гнездилов.

По словам специалистов гримерного цеха, использовались сотни комплектов постижа (бород, усов и париков), пластического грима (раны, шрамы), литры крови – на съемках гримеры начинали подготовку за 5-6 часов до мотора, ведь число актеров массовых сцен порой доходило до 500 человек одновременно. При производстве картины одновременно были задействованы десятки домашних животных – это и куры, утки, овцы, козы и т.д., а также большое количество скаковых и упряжных лошадей и даже верблюды. На площадке практически постоянно присутствовали коневоды, хорсмастера, ассистенты по «живому реквизиту» и прочие многочисленные помощники реквизиторов по работе с животными.

В настоящее время идет постпрадакшн фильма. Картина должна выйти в прокат уже осенью этого года.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Darkshines   24.05.2024 - 14:43
очень неоднозначный подбор актрис, да и с именами их персонажей полный винегрет читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Алексей Гуськов и Александр Метелкин встанут на защиту Козельска
персоны
Константин АдаевМаксим БелбородовКонстантин БусловАртём ВолобуевАлексей ГуськовМаксим Козлов (II)Леонела МантуроваАлександр Метёлкин (II)Алексей РозинСергей ФевралёвАлексей Шевченков
фильмы
Злой город

фотографии >>
Построенный город, тысячи костюмов и исторических деталей: завершились съемки «Злого города» с Алексеем Гуськовым фотографии
Построенный город, тысячи костюмов и исторических деталей: завершились съемки «Злого города» с Алексеем Гуськовым фотографии
Построенный город, тысячи костюмов и исторических деталей: завершились съемки «Злого города» с Алексеем Гуськовым фотографии
Построенный город, тысячи костюмов и исторических деталей: завершились съемки «Злого города» с Алексеем Гуськовым фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Сериал «Ректор»

Скорбим

Владимир Крупин
23 мая ушёл из жизни актёр Владимир Крупин.
Александр Ковалёв
22 мая ушёл из жизни каскадёр Александр Ковалёв.
Елена Муратова
22 мая ушла из жизни актриса Елена Муратова.

День рождения >>

Ксения Алфёрова
Александр Андриенко
Светлана Брагарник
Евгений Киндинов
Пётр Логачёв
Геннадий Матвеев
Сейдулла Молдаханов
Евгения Осипова
Маргарита Сергеечева
Светлана Тома
Джим Бродбент
Андрес Гарсия
Кирил Господинов
Мишель Лонсдаль
Лилли Палмер
Чарли Пламмер
Кристин Скотт Томас
все родившиеся 24 мая >>

Афиша кино >>

Мечтатели
драма, молодежный фильм, экранизация
Италия, Франция, Великобритания, 2003
Майор Гром: Игра
боевик, приключения
Россия, 2024
Техасская резня бензопилой
фильм ужасов
США, 1974
Нужды путешественницы
драма
Южная Корея, 2024
Папуля
драма
США, 2023
Сама любовь
драма, комедия, мелодрама
Великобритания, 2022
Девятые врата: Пандемониум
фильм ужасов
Франция, 2023
Заклятье. Мёртвые воды
мистика, фильм ужасов
Южная Корея, 2023
Мечта с подвохом
комедия
США, 2022
Обряд. Во власти демона
драма, мистика, фильм ужасов
Индонезия, 2023
Пробуждение зла
триллер, фильм ужасов
США, 2024
Пушистый вояж
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Канада, США, ЮАР, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?