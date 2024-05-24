Построенный город, тысячи костюмов и исторических деталей: завершились съемки «Злого города» с Алексеем Гуськовым

Действие картины разворачивается в 1238 году. Хан Батый во время нашествия на Русь потратил два месяца на взятие города Козельска, потеряв при этом тысячи воинов и осадные орудия. А когда, перебив всех защитников, среди которых были и женщины с детьми, наконец-то взял его, то повелел навеки забыть его имя и отныне именовать «злым городом». Но Козельск остался в веках образцом стойкости и мужества.
Съемки исторического экшена продолжались более полугода в Подмосковье и Тверской области, а предшествовала этому двухлетняя подготовка. «История о том, как маленький русский город Козельск встал на пути у целого монгольского войска во главе с ханом Батыем, движущегося на Русь, зацепила меня своей цельностью, разнохарактерностью персонажей, их отвагой и жертвенностью, и, если говорить про форму сценария, его многофигурной структурой и многозадачностью. Я люблю такие конструкции. Они сложные с точки зрения режиссуры и интересные в поиске решений как художественных, так и производственных. Ранее у меня были исторические проекты, но такая сложнопостановочная картина огромного масштаба – впервые, хотелось с головой окунуться в эту эпоху, разработать, придумать и снять эту значимую, интересную и внушительную историю», — рассказывает Константин Буслов.
За год до съемок у всех актеров началась подготовка к трюковым сценам, включая фехтование на мечах, топорах, копьях, верховую езду, драки и прочие элементы боев этого исторического периода. Постановщиком трюков выступил Константин Адаев. Съемки проводились в натурных суровых условиях. Как рассказывает Буслов, была суровая, морозная и очень снежная зима, и огромная массовка все время жаловалась на холод.
фото: пресс-служба проекта
«Съемки, конечно, оказались физически очень сложными, но я к этому был готов, знал, на что иду. Не буду скрывать, что роль Ратши прежде всего заинтересовала меня возможностью снова поучаствовать в батальных сценах, например, подраться на мечах. С огромным удовольствием надел кольчугу, работал с постановщиками трюков, каскадерами, изобретал ножны, крепления для двух мечей, чтобы они были, с одной стороны, удобными, с другой – впечатляющими визуально. Было и холодно, были и длинные ночные смены, приходилось преодолевать себя, чтобы выполнять максимум сцен самому, без дублера. Мой герой – это монах, ставший воином, ведущий за собой людей и защищающий город от монголов. Очень хотелось быть убедительным как с точки зрения актерской, так и исторической. Надеюсь, что удалось», – отмечает Алексей Гуськов.
Для натурных съемок двухмесячной осады Козельска был выстроен полномасштабный город с 40 полноценными строениями: деревянными избами, дворами, заборами, церковью, княжим домом, кузней – все это окружено огромной, двенадцатиметровой высоты бревенчатой стеной с частоколом и рвом с водой пятиметровой ширины по кругу. По словам режиссера, чертежи каждого здания города и каждой клети стены были разработаны и спроектированы компанией «Декорстрой» ФГУП «Мосфильм» по макету и под руководством главного художника Сергея Февралева и художника-постановщика Максима Козлова, которые подошли к проекту с особым вниманием к аутентичности. Каждый дом был тщательно спроектирован и вычерчен до каждого отдельного бревна – это около сорока строений, включая церковь, а также бревенчатую стену и монгольский стан с настоящими юртами.
По словам художника по костюмам Валентина Гнездилова, костюмерный цех отшил более 1000 костюмов с использованием натуральных тканей, мехов и исторически выверенных элементов. Авторы фильма следовали букве исторического соответствия во всем: даже сундуки, подсвечники и элементы домашнего обихода козельчан были созданы в духе времени.
фото: пресс-служба проекта
«Когда мы говорим про XIII век, мы, конечно, говорим про летописные свидетельства и какие-то предметы обихода, которые сохранились в камне и элементах кожаных изделий, но, конечно, костюмов и даже примеров ткани того времени почти не сохранилось. Мы много работали с документами, историками и даже археологами», – отмечает Валентин Гнездилов.
По словам специалистов гримерного цеха, использовались сотни комплектов постижа (бород, усов и париков), пластического грима (раны, шрамы), литры крови – на съемках гримеры начинали подготовку за 5-6 часов до мотора, ведь число актеров массовых сцен порой доходило до 500 человек одновременно. При производстве картины одновременно были задействованы десятки домашних животных – это и куры, утки, овцы, козы и т.д., а также большое количество скаковых и упряжных лошадей и даже верблюды. На площадке практически постоянно присутствовали коневоды, хорсмастера, ассистенты по «живому реквизиту» и прочие многочисленные помощники реквизиторов по работе с животными.
В настоящее время идет постпрадакшн фильма. Картина должна выйти в прокат уже осенью этого года.
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