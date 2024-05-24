Лиза Шакира, Эрика Булатая и Софья Гершевич сбегают с вечеринки в новую жизнь в сериале «Разочарованные»

Сериал расскажет историю абсолютно непохожих друг на друга девушек, чья случайная встреча переросла в крепкую женскую дружбу. Говорящие имена главных героинь – Вера, Надежда и Любовь, – как три могучих кита, на которых держится жизнь в большом городе. Только в этой истории все с точностью наоборот. Раскрепощенная и решительная журналистка Вера (Лиза Шакира) больше не верит мужчинам из-за измен бывшего. Скромный финансист Надежда (Эрика Булатая) робко надеется на счастье в личной жизни со своим будущим женихом. Стильная и экстравагантная Любовь (Софья Гершевич) страдает от недостатка мужского внимания и ради этой самой любви готова наброситься на первого встречного.
Первое знакомство девушек происходит не в библиотеке, театре или филармонии, а на тематической вечеринке, где девушки оказались по самым разным причинам. Вера пришла в поисках любви, Любовь в надежде скоротать вечерок на иммерсивной постановке, даже не догадываясь, где оказалась на самом деле. А Надю привела искренняя вера в то, что окружающая обстановка придаст ее отношениям новый импульс. Увы, но так и не найдя для себя ничего подходящего, три будущие подруги решают сбежать с надоевшей вечеринки в новую жизнь. Теперь девушкам предстоит переосмыслить свое место в большом городе и не потеряться при таком сложном и болезненном переходе из беспечной молодости в духовную зрелость. Помочь себе в этом они смогут только сами, полагаясь на веру, надежду и любовь.
«Меня всегда интересовал жанр драмеди и городские романтические истории, рассказанные в сериальной форме. Не хочется раскрывать карт, но однозначно хочется отметить, что таких героинь и такой Москвы зрители еще не видели» — рассказывает режиссер проекта Денис Виленкин.
Оператором сериала выступил Роман Малышев, авторами идеи и сценария – Евгения Громова и Дарья Раньковская. Премьера в Okko запланирована на 2025 год.
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