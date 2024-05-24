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«Не противьтесь вашим желаниям»: Даниил Воробьев в трейлере французской драмы «Фолия»

24 мая
2024 год

Новости кино >>
24 мая 2024
В сети появился трейлер фильма французского режиссера Шарля Герена Сюрвиля «Фолия», одну из главных ролей в котором сыграл Даниил Воробьев. Это история личностного кризиса, потерянной любви и зашедших в тупик отношений, рассказанная в красивейших пейзажах Сицилии. В российский прокат фильм выпустит кинокомпания «Пионер» 27 июня.



По сюжету после несчастного случая на съемочной площадке режиссер по крупицам восстанавливает реальность. Постепенно выясняется, что фильм вообще не должен был состояться, а единственный его сюжет — постоянное возвращение к потерянной любви.

Проект получился по-настоящему международным: главные роли, помимо Даниила Воробьева, сыграли итальянец Стефано Кассетти и француженка Манал Исса, а также актриса из Гонконга Анита Чуи. Картина была тепло принята на Московском международном кинофестивале 2023 года.

«Не противьтесь вашим желаниям»: Даниил Воробьев в трейлере французской драмы «Фолия»
фото: кинокомпания Пионер

Зрительская премьера фильма состоится 18 июня на кинофестивале «Французские премьеры» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь», где картину представит и обсудит со зрителями Даниил Воробьев. Также в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России до старта проката пройдут специальные показы фильма с участием режиссера.
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№ 2
Дмитрий А. Мишин   24.05.2024 - 18:01
Так же Петров засветился у Полански. А до этого еще много кто сыграл одну две роли. Появление ничего не значит. читать далее>>
№ 1
Иван Беляев (Москва)   24.05.2024 - 17:38
Воробьев выходит на международную арену))) Вот это класс) Знай наших читать далее>>
Всего сообщений: 2
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«Не противьтесь вашим желаниям»: Даниил Воробьев в трейлере французской драмы «Фолия» фотографии
«Не противьтесь вашим желаниям»: Даниил Воробьев в трейлере французской драмы «Фолия» фотографии
«Не противьтесь вашим желаниям»: Даниил Воробьев в трейлере французской драмы «Фолия» фотографии
«Не противьтесь вашим желаниям»: Даниил Воробьев в трейлере французской драмы «Фолия» фотографии
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