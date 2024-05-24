«Не противьтесь вашим желаниям»: Даниил Воробьев в трейлере французской драмы «Фолия»

В сети появился трейлер фильма французского режиссера Шарля Герена Сюрвиля «Фолия», одну из главных ролей в котором сыграл Даниил Воробьев. Это история личностного кризиса, потерянной любви и зашедших в тупик отношений, рассказанная в красивейших пейзажах Сицилии. В российский прокат фильм выпустит кинокомпания «Пионер» 27 июня.
По сюжету после несчастного случая на съемочной площадке режиссер по крупицам восстанавливает реальность. Постепенно выясняется, что фильм вообще не должен был состояться, а единственный его сюжет — постоянное возвращение к потерянной любви.
Проект получился по-настоящему международным: главные роли, помимо Даниила Воробьева, сыграли итальянец Стефано Кассетти и француженка Манал Исса, а также актриса из Гонконга Анита Чуи. Картина была тепло принята на Московском международном кинофестивале 2023 года.
фото: кинокомпания Пионер
Зрительская премьера фильма состоится 18 июня на кинофестивале «Французские премьеры» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь», где картину представит и обсудит со зрителями Даниил Воробьев. Также в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России до старта проката пройдут специальные показы фильма с участием режиссера.
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