«Жуки» вернутся с четвертым сезоном

После событий третьего сезона прошло полтора года. Никита возвращается в деревню Жуки, чтоб официально оформить дембель, ведь альтернативная служба парней в деревне закончилась. Но на празднование этого события заявляется новый губернатор области Валентин Михайлович Юдин — он хочет «хайпануть» и снять сюжет о талантливых разработчиках приложения, которые прославили его область. Во время застолья губернатору приходит идея снести Жуки, а на их месте построить современный научный кластер. Так у участкового Маслова и компании друзей появляется новый враг и главная задача — во что бы то ни стало отбить родную деревню.
«Вернуться в Жуки – это как поехать к бабушке в деревню: когда ты там все и всех знаешь, и очень по всем соскучился. Никакого волнения, но очень много интереса, потому что в нашей истории будут появляться новые персонажи, а это всегда очень трепетный момент. Я в большом-большом предвкушении. Собственно, один съемочный день у нас уже был, и это было как всегда прекрасно», — рассказывает Вячеслав Чепурченко.
фото: пресс-служба ТНТ
Команда авторов проекта осталась прежней: за сценарий отвечают Максим Пешков, Сергей Нотариус и Артем Клинков. Также Максим Пешков снова выступит в качестве режиссера-постановщика, а Сергей Нотариус – креативного продюсера.
«Нас вдохновила волна откликов и просьб не заканчивать сериал "Жуки", потому что для зрителей эта светлая история и герои стали родными. Они стали семьей. У нас осталось ощущение, что история не рассказана до конца, и всем любопытно, как сложилась жизнь наших персонажей. Поэтому мы захотели вернуться в Жуки. Все герои, как и живые люди, безусловно, изменились, но в то же время остались самими собой. Такой вот парадокс. А что касается новых героев – конечно, они появятся и поставят под угрозу существование Жуков в принципе. Получится у них добиться своего или нет... давайте смотреть!», — добавляет Максим Пешков.
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