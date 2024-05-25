От золотой пальмовой ветви до украденных $3,5 миллиардов: главные новости аниме за неделю

Ghibli
покоряет Канны, весь мир смотрит «Ван-Пис
», а японские издательства тоскуют по призрачным $3,5 миллиарда. Аниме-индустрия
удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о вампирском сериале
«Детская Делико
» или о двух новых проектах Kinema Citrus
), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
ОДНОЙ СТРОКОЙ
🔘 Студия Ghibli получила
почетную золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля
— впервые подобный приз достается творческому коллективу, а не отдельному труженику
индустрии.
🔘 Первый сезон игрового сериала «Ван-Пис
» стал самым просматриваемым шоу на Netflix
во второй половине 2023 года (и удвоил интерес подписчиков к аниме — причем не только по мотивам манги Эйитиро Оды
).
🔘 Бейсбольная драма «Путь Аса: Акт II
» от Madhouse
(«Первый шаг
», «Паразит
») получит сиквел. Пока без даты, месяца или даже года, но важен сам факт: фанаты ждут вестей уже пять долгих лет.
🔘 Комедийное фэнтези «Люди подземелья
» от студии OLM
(«Монолог фармацевта
») в рекламном ролике похвалилось датой релиза — 5 июля.
🔘 Манга Сюна Умэдзавы
«Инцидент Дарвина
» — о приключениях гибрида человека и шимпанзе в обычной старшей школе — обзаведется
аниме-адаптацией. Пока тоже без подробностей.
🔘 Рэн Мокумоку
, автор «Лета, когда погас свет
», с радостью объявил в X, что его хоррор-манга наконец-то перевоплотится в аниме.
🔘 Ну а «Нулевой Эдем
» Хиро Масимы
, наоборот, закончится через пять глав: последней станет №292.
🔘 Манга-франшиза «Баки
» — о самом сильном старшекласснике
на планете — преодолела отметку в 100 миллионов выпущенных экземпляров.
🔘 Японское Агентство по делам культуры провело исследование и авторитетно заявил, что из-за пиратских сайтов с мангой местные издательства в 2023-м недосчитались ¥381,8 миллиардов (около $3,5 миллиардов). В прошлом году цифры были еще страшнее: недополученная прибыль оценивалась в ¥506 ($9 миллиардов). Несмотря на внушительные цифры, доказательств, что в отсутствие пиратства все средства действительно оказались бы на счетах издательств, не существует.
🔘 Студия Масааки Юасы
и Ынъён Чхве Science SARU
(«Руки прочь от кинокружка!
») в феврале отпраздновала десятилетний юбилей, а в мае уже объявила
об утрате независимости: корпорация TOHO
покупает все акции аниме-артели.
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«Монолог фармацевта» — сериал, от которого невозможно оторваться
ЖИВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ
Двухсерийная сай-фай-драма «Мертвые-мертвые демоны
», основанная на манге Инио Асано
, вышла на Crunchyroll
в минувшую пятницу. Точнее в библиотеке аниме-стриминга стартовало 18-серийное шоу — расширенная и дополненная в сравнении с киноверсией. Выходить новые эпизоды будут каждую пятницу.
Лучшие подруги Кадодэ и Оран взрослеют и пытаются найти место в мире, который постепенно разрушается из-за НЛО в небе над Токио. Первая часть дилогии от студии Production +h
(«Дети на орбите
») показали
в кинотеатрах Японии 22 марта, а прокат второй стартовал 24 мая. Трек Zezezezettai Seiiki
, исполненный в полном метре ano
с Рирой Икутой
на бэк-вокале, также будет звучать в сериале.
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10 аниме в постапокалиптических мирах
ЮНОСТЬ И СИНЕСТЕЗИЯ
Полнометражное аниме «Твой цвет
» постановщицы Наоко Ямады
(«Форма голоса
», «Звучи, эуфониум!
») готовится к премьере 30 августа, а студия Science SARU
(«Духи Деко
», «Человек-дьявол: Плакса
») демонстрирует свежий трейлер, практически идентичный предыдущему
(изменения косметические и незаметны невооруженным глазу). В июне подростковую драму покажут на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси.
Старшеклассница Тоцуко Хигураси, обладающая редкой способностью видеть цвета чужих эмоций, создает музыкальную группу с друзьями — одноклассницей Кими и меломаном Руи. К основному составу
актеров озвучивания присоединятся:
Саку Момоти — Ясуко
(начинающая сэйю и комикесса, состоящая в резерве японских сил самообороны).
Сихо Нанакубо — Аой Юки
(Маомао
из «Монолога фармацевта
»).
Сино Сакунага — Кэйко Тода
(Каору Орихара
из «Уважаемого старшего брата
»).
сестра Хиёсико — Юи Арагаки
(Мирара из фильма «Сержант Кэроро
»).
Сумика Яцусика — Минако Котобуки
(Ририка Сайдзё
из «Долой безделье!
»).
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«Форма голоса» — самый известный полный метр Наоко Ямады
ЧТО ОБЩЕГО У МОЛОДЫХ СПОРТСМЕНОВ И ПОЖИЛЫХ ЯКУДЗА?
На анимационном смотре в Анси
в этом году ожидается
много японской мультипликации — и секция «В процессе работы» (Work in progress) не стала исключением. Материалы новых проектов там представят режиссер Кэндзи Иваидзава
(«Онгаку: Наш звук
») и его коллега Баку Киносита
(«Необычное такси
»). Фестиваль пройдет во Франции с 9 по 15 июня.
Иваидзава взялся адаптировать «Стометровку
» (Hyakuemu) за авторством Uoto
— восходящей звездой индустрии, чью мангу «О движении Земли» сейчас экранизирует
студия Madhouse
. Тогаси — прирожденный бегун, который без труда побеждает в соревнованиях на 100 метров. В шестом классе он знакомится с новичком Комией: парень решительно настроен стать лучшим легкоатлетом, но ему не хватает техники. Тогаси берется тренировать одноклассника и дает установку: побеждать любой ценой. Спустя годы ребята встречаются на беговой дорожке в качестве соперников. Премьеру спокона
ждем в 2025-м, а пока любуемся первым кадром (выше) и иллюстрацией
мангаки.
Тем временем Баку Киносита
занимается оригинальным фильмом «Недотрога
» (Housenka) по сценарию Кадзуи Кономоты
, с которым ранее они уже работали
над сериалом «Необычное такси». Седовласый якудза Акуцу, который отбывает пожизненный срок в одиночной камере, на пороге смерти ведет диалоги с цветком мимозы (недотрога) и размышляет о прошлом. Производством занимается студия CLAP
(«Тоннель в лето, выход прощаний
», «Киноманка Помпо
»).
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«Онгаку: Наш звук» — терапевтическое аниме о молодости и музыке
ПРАЗДНИК ДИГИМОНОВ
В марте этого года «Приключениям Дигимонов
» исполнилось 25 лет. Студия Toei Animation
(«Драконий жемчуг
», «Ван-Пис
») отметила юбилей детища специальным памятным роликом
, но главное — впереди. С 10 по 25 августа в Икэбукуро пройдет выставка, на которой поклонникам франшизы
предложат уникальные товары
, коллекционные предметы и совершенно новое видео. Ниже можно ознакомиться с первым кадром будущего промо: рядом с телефонными будками изображены семь детей, избранных для спасения Цифрового мира, и их партнеры-монстрики.
Также с 9 августа в кинотеатрах Японии пройдут сдвоенные показы фильмов «Дигимон: Дети играют в войну
» и «Приключения Дигимонов: Золотые Дигименталы
».
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«Человек-дьявол: Плакса» — знаковый сёнэн о монстрах и людях
БЕРСЕРК ЕСТЬ У НАС ДОМА
Независимая анимационная студия Eclypse
выпустила трехминутный трейлер к предстоящему фанатскому аниме «Берсерк: Черный мечник
», основанному на культовой манге Кэнтаро Миуры
. Продюсирует и руководит процессом Алекс Гутьеррес
, а за дизайн персонажей отвечают Кевин Адэр
и Ясудзиро Куросава
. Релиз намечен на лето 2025-го.
Манга-первоисточник имеет богатую историю адаптаций, куда входят аниме-сериалы, фильмы и видеоигры, причем мультипликационная экранизация
1997 года охватывает только арку Золотого века. Мрачное фэнтази разворачивается в вымышленной стране, вдохновленной средневековой Европой. Сирота Гатс путешествует с группой наемников «Отряд Сокола» под предводительством обаятельного фехтовальщика и стратега Гриффита, чья жажда власти не знает границ.
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Новое Средневековье в эпическом аниме «Атака титанов»
БОНУС
: Дизайн канализационных люков с гигантскими персонажами франшизы «Мобильный воин Гандам
», которая в этом году отмечает
45-летие. Установлена такая красота в городе Минамиуонуме, префектура Ниигата.
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.
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