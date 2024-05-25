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От золотой пальмовой ветви до украденных $3,5 миллиардов: главные новости аниме за неделю

25 мая
2024 год

Новости кино >>
25 мая 2024

Ghibli покоряет Канны, весь мир смотрит «Ван-Пис», а японские издательства тоскуют по призрачным $3,5 миллиарда. Аниме-индустрия удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о вампирском сериале «Детская Делико» или о двух новых проектах Kinema Citrus), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

От золотой пальмовой ветви до украденных $3,5 миллиардов: главные новости аниме за неделю

ОДНОЙ СТРОКОЙ

🔘 Студия Ghibli получила почетную золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля — впервые подобный приз достается творческому коллективу, а не отдельному труженику индустрии.

🔘 Первый сезон игрового сериала «Ван-Пис» стал самым просматриваемым шоу на Netflix во второй половине 2023 года (и удвоил интерес подписчиков к аниме — причем не только по мотивам манги Эйитиро Оды).

🔘 Бейсбольная драма «Путь Аса: Акт II» от MadhouseПервый шаг», «Паразит») получит сиквел. Пока без даты, месяца или даже года, но важен сам факт: фанаты ждут вестей уже пять долгих лет.

🔘 Комедийное фэнтези «Люди подземелья» от студии OLMМонолог фармацевта») в рекламном ролике похвалилось датой релиза — 5 июля.


🔘 Манга Сюна Умэдзавы «Инцидент Дарвина» — о приключениях гибрида человека и шимпанзе в обычной старшей школе — обзаведется аниме-адаптацией. Пока тоже без подробностей.

🔘 Рэн Мокумоку, автор «Лета, когда погас свет», с радостью объявил в X, что его хоррор-манга наконец-то перевоплотится в аниме.

🔘 Ну а «Нулевой Эдем» Хиро Масимы, наоборот, закончится через пять глав: последней станет №292.

🔘 Манга-франшиза «Баки» — о самом сильном старшекласснике на планете — преодолела отметку в 100 миллионов выпущенных экземпляров.


🔘 Японское Агентство по делам культуры провело исследование и авторитетно заявил, что из-за пиратских сайтов с мангой местные издательства в 2023-м недосчитались ¥381,8 миллиардов (около $3,5 миллиардов). В прошлом году цифры были еще страшнее: недополученная прибыль оценивалась в ¥506 ($9 миллиардов). Несмотря на внушительные цифры, доказательств, что в отсутствие пиратства все средства действительно оказались бы на счетах издательств, не существует.

🔘 Студия Масааки Юасы и Ынъён Чхве Science SARUРуки прочь от кинокружка!») в феврале отпраздновала десятилетний юбилей, а в мае уже объявила об утрате независимости: корпорация TOHO покупает все акции аниме-артели.

Читать «Монолог фармацевта» — сериал, от которого невозможно оторваться
ЖИВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ

Двухсерийная сай-фай-драма «Мертвые-мертвые демоны», основанная на манге Инио Асано, вышла на Crunchyroll в минувшую пятницу. Точнее в библиотеке аниме-стриминга стартовало 18-серийное шоу — расширенная и дополненная в сравнении с киноверсией. Выходить новые эпизоды будут каждую пятницу.


Лучшие подруги Кадодэ и Оран взрослеют и пытаются найти место в мире, который постепенно разрушается из-за НЛО в небе над Токио. Первая часть дилогии от студии Production +hДети на орбите») показали в кинотеатрах Японии 22 марта, а прокат второй стартовал 24 мая. Трек Zezezezettai Seiiki, исполненный в полном метре ano с Рирой Икутой на бэк-вокале, также будет звучать в сериале.

Читать 10 аниме в постапокалиптических мирах
ЮНОСТЬ И СИНЕСТЕЗИЯ

Полнометражное аниме «Твой цвет» постановщицы Наоко ЯмадыФорма голоса», «Звучи, эуфониум!») готовится к премьере 30 августа, а студия Science SARUДухи Деко», «Человек-дьявол: Плакса») демонстрирует свежий трейлер, практически идентичный предыдущему (изменения косметические и незаметны невооруженным глазу). В июне подростковую драму покажут на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси.


Старшеклассница Тоцуко Хигураси, обладающая редкой способностью видеть цвета чужих эмоций, создает музыкальную группу с друзьями — одноклассницей Кими и меломаном Руи. К основному составу актеров озвучивания присоединятся:

Саку Момоти — Ясуко (начинающая сэйю и комикесса, состоящая в резерве японских сил самообороны).
Сихо Нанакубо — Аой Юки (Маомао из «Монолога фармацевта»).
Сино Сакунага — Кэйко Тода (Каору Орихара из «Уважаемого старшего брата»).
сестра Хиёсико — Юи Арагаки (Мирара из фильма «Сержант Кэроро»).
Сумика Яцусика — Минако Котобуки (Ририка Сайдзё из «Долой безделье!»).

Читать «Форма голоса» — самый известный полный метр Наоко Ямады
ЧТО ОБЩЕГО У МОЛОДЫХ СПОРТСМЕНОВ И ПОЖИЛЫХ ЯКУДЗА?

На анимационном смотре в Анси в этом году ожидается много японской мультипликации — и секция «В процессе работы» (Work in progress) не стала исключением. Материалы новых проектов там представят режиссер Кэндзи ИваидзаваОнгаку: Наш звук») и его коллега Баку КиноситаНеобычное такси»). Фестиваль пройдет во Франции с 9 по 15 июня.

От золотой пальмовой ветви до украденных $3,5 миллиардов: главные новости аниме за неделю

Иваидзава взялся адаптировать «Стометровку» (Hyakuemu) за авторством Uoto — восходящей звездой индустрии, чью мангу «О движении Земли» сейчас экранизирует студия Madhouse. Тогаси — прирожденный бегун, который без труда побеждает в соревнованиях на 100 метров. В шестом классе он знакомится с новичком Комией: парень решительно настроен стать лучшим легкоатлетом, но ему не хватает техники. Тогаси берется тренировать одноклассника и дает установку: побеждать любой ценой. Спустя годы ребята встречаются на беговой дорожке в качестве соперников. Премьеру спокона ждем в 2025-м, а пока любуемся первым кадром (выше) и иллюстрацией мангаки.

От золотой пальмовой ветви до украденных $3,5 миллиардов: главные новости аниме за неделю

Тем временем Баку Киносита занимается оригинальным фильмом «Недотрога» (Housenka) по сценарию Кадзуи Кономоты, с которым ранее они уже работали над сериалом «Необычное такси». Седовласый якудза Акуцу, который отбывает пожизненный срок в одиночной камере, на пороге смерти ведет диалоги с цветком мимозы (недотрога) и размышляет о прошлом. Производством занимается студия CLAPТоннель в лето, выход прощаний», «Киноманка Помпо»).

Читать «Онгаку: Наш звук» — терапевтическое аниме о молодости и музыке
ПРАЗДНИК ДИГИМОНОВ

В марте этого года «Приключениям Дигимонов» исполнилось 25 лет. Студия Toei AnimationДраконий жемчуг», «Ван-Пис») отметила юбилей детища специальным памятным роликом, но главное — впереди. С 10 по 25 августа в Икэбукуро пройдет выставка, на которой поклонникам франшизы предложат уникальные товары, коллекционные предметы и совершенно новое видео. Ниже можно ознакомиться с первым кадром будущего промо: рядом с телефонными будками изображены семь детей, избранных для спасения Цифрового мира, и их партнеры-монстрики.

От золотой пальмовой ветви до украденных $3,5 миллиардов: главные новости аниме за неделю

Также с 9 августа в кинотеатрах Японии пройдут сдвоенные показы фильмов «Дигимон: Дети играют в войну» и «Приключения Дигимонов: Золотые Дигименталы».

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БЕРСЕРК ЕСТЬ У НАС ДОМА

Независимая анимационная студия Eclypse выпустила трехминутный трейлер к предстоящему фанатскому аниме «Берсерк: Черный мечник», основанному на культовой манге Кэнтаро Миуры. Продюсирует и руководит процессом Алекс Гутьеррес, а за дизайн персонажей отвечают Кевин Адэр и Ясудзиро Куросава. Релиз намечен на лето 2025-го.


Манга-первоисточник имеет богатую историю адаптаций, куда входят аниме-сериалы, фильмы и видеоигры, причем мультипликационная экранизация 1997 года охватывает только арку Золотого века. Мрачное фэнтази разворачивается в вымышленной стране, вдохновленной средневековой Европой. Сирота Гатс путешествует с группой наемников «Отряд Сокола» под предводительством обаятельного фехтовальщика и стратега Гриффита, чья жажда власти не знает границ.

Читать Новое Средневековье в эпическом аниме «Атака титанов»
БОНУС: Дизайн канализационных люков с гигантскими персонажами франшизы «Мобильный воин Гандам», которая в этом году отмечает 45-летие. Установлена такая красота в городе Минамиуонуме, префектура Ниигата.

От золотой пальмовой ветви до украденных $3,5 миллиардов: главные новости аниме за неделю

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Там вы можете прочитать о творчестве Масааки Юасы, истории и ключевых проектах студии Madhouse, а также об эволюции «Гандама» в 90-е.
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От золотой пальмовой ветви до украденных $3,5 миллиардов: главные новости аниме за неделю фотографии
От золотой пальмовой ветви до украденных $3,5 миллиардов: главные новости аниме за неделю фотографии
От золотой пальмовой ветви до украденных $3,5 миллиардов: главные новости аниме за неделю фотографии
От золотой пальмовой ветви до украденных $3,5 миллиардов: главные новости аниме за неделю фотографии
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