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Стартовали съемки второго сезона «Витязей»

25 мая
2024 год

Новости кино >>
25 мая 2024
Начались съемки новых эпизодов средневекового детектива «Витязи» с Олегом Малышевым, Аланом Томаевым и Дмитрием Петрухиным в главных ролях. Во второй сезон войдет 16 серий, уточняет пресс-служба Пятого канала.

«В этом сезоне художники приготовили нам очень много красивых костюмов, в которых легко узнается одежда средневековой Руси. С момента завершения съемок первого сезона я не переставал тренироваться в спортзале, поскольку витязи должны быть в прекрасной форме. Кроме того, я успел отрастить бороду и волосы, чтобы гримеры не тратили на меня по несколько часов. Первые сцены на площадке были игровые, чтобы втянуться в съемки, снова привыкнуть к нужному языку, говору. Сняли несколько трюков. С каждым днем интенсивность и насыщенность съемок будет только нарастать», — рассказал Олег Малышев.

Стартовали съемки второго сезона «Витязей»
фото: пресс-служба Пятого канала

События происходят на Руси в XIII веке. В первом сезоне отряд лучших новгородских витязей становится жертвой неизвестного предателя и попадает в засаду. Воеводу Белогора и его верных боевых товарищей Варуна и Агафона отстраняют от службы. Витязи готовы освоить мирное ремесло и жить спокойно, но им приходится снова взяться за оружие: спасти посадника Клима Даниловича и предотвратить смуту в Новгороде. В качестве благодарности посадник предлагает витязям вернуться на службу, но каждый из них отказывается от почетной должности тысяцкого. Белогор и дальше собирается заниматься древоделием. Агафона в маленьком остроге недалеко от Русы ждет невеста Мира. Варун снова уходит в лес. Однако мирная жизнь русских богатырей длится недолго. На охоте погибает посадник Клим Данилович, а случайный свидетель заявляет, что княжеского наместника убили витязи. Теперь их ждет казнь. Троица вынуждена странствовать и проявлять чудеса изобретательности, чтобы спасти свои жизни. За время своего путешествия они не раз поменяют свою внешность и побывают в образах монахов, бродячих музыкантов, сарацинов, сборщиков дани.

Спасать витязям придется не только свои жизни, но и чужие. В Новгороде все ждут Миссию, который, согласно преданию, должен стать новгородским посадником. Откуда взялся этот слух, и предстоит расследовать витязям. К тому же соседи собираются пойти войной на город, а в озере Ильмень поселилось чудовище, которое пожирает людей.
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