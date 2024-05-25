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Исполнилось 80 лет создателю «Темного кристалла» и «Отпетых мошенников» Фрэнку Озу

25 мая
2024 год

Новости кино >>
25 мая 2024
Сегодня, 25 мая, исполнилось 80 лет известному американскому кукловоду, режиссеру, продюсеру, сценаристу и актеру Фрэнку Озу, подарившему зрителям сказку «Темный кристалл» и комедию «Отпетые мошенники».


Ричард Фрэнк Ознович родился 25 мая 1944 года в Херефорде, расположенном в Западном Мидленде. Когда ему было пять лет, его родители, актеры кукольного театра, эмигрировали из Англии в США. На калифорнийской конвенции кукловодов состоялось судьбоносное знакомство Фрэнка с легендарным кукольником Джимом Хенсоном. Создатель «Улицы Сезам» разглядел в Озе талант и пригласил его к себе, как только тот окончит школу. В 1982-м они вместе создали сказку «Темный кристалл», а спустя два года вышла их полнометражная лента «Маппеты захватывают Манхэттэн».

Свой третий фильм Оз уже снял без помощи своего учителя. Это был мюзикл «Магазинчик ужасов», представляющий собой ремейк-пародию на классический хоррор Роджера Кормана. Следом за данной картиной последовали самые успешные комедии режиссера: «Отпетые мошенники», «А как же Боб?» и «Хозяйка дома». В середине 90-х мастер занимался, в основном, озвучиванием и работой над «Маппетами». В 1995-м вернулся в режиссерское кресло, сняв приключенческую ленту «Индеец в шкафу». За ней последовали комедии «Вход и выход», «Клевый парень» и триллер «Медвежатник». Задуманный им ремейк фантастического фильма 1975 года «Степфордские жены» обернулся для него долгостроем, и в итоге братья Вайнштейны его переделали, хотя это не спасло от кассового провала и негативных отзывов. Последней полнометражной работой Оза на данный момент является «Смерть на похоронах», вышедшая в 2007-м. Он также поработал на телевидении, сняв по эпизоду для сериалов «Волшебный мир Дисней» и «Воздействие».

Смотреть онлайн фильмы Фрэнка Оза

На счету Фрэнка Оза 155 ролей в фильмах его приятелей-режиссеров и мультфильмах. Актера можно увидеть в эпизодах картин Джона ЛэндисаБратья Блюз», «Американский оборотень в Лондоне», «Поменяться местами», «Шпионы, как мы», «Кровь невинных», «Братья Блюз 2000»), Джима Хенсона («Лабиринт») и Райана ДжонсонаДостать ножи»). Его голосом говорит мастер Йода во вселенной «Звездных войн», мисс Пигги в полнометражных, телевизионных и игровых «Маппетах», Фангус в «Корпорации монстров», охранник Дэйв в «Головоломке», робот в фильме «Затура: Космическое приключение» и персонажи «Улицы Сезам». Лауреат 20 престижных премий, включая четыре «Эмми», две премии «Грэмми», «Сатурн» и призы фестивалей в Авориазе и Локарно.
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№ 1
Киноман1985   25.05.2024 - 15:29
Богатейшая карьера, при чем на разных позициях. Снимал, снимался, сочинял. И не сказать, что слишком известный человек. читать далее>>
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с Николь Кидман на съемках «Степфордских жен»
Исполнилось 80 лет создателю «Темного кристалла» и «Отпетых мошенников» Фрэнку Озу фотографии
Исполнилось 80 лет создателю «Темного кристалла» и «Отпетых мошенников» Фрэнку Озу фотографии
Исполнилось 80 лет создателю «Темного кристалла» и «Отпетых мошенников» Фрэнку Озу фотографии
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