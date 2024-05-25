Исполнилось 80 лет создателю «Темного кристалла» и «Отпетых мошенников» Фрэнку Озу

Сегодня, 25 мая, исполнилось 80 лет известному американскому кукловоду, режиссеру, продюсеру, сценаристу и актеру Фрэнку Озу
, подарившему зрителям сказку «Темный кристалл
» и комедию «Отпетые мошенники
».
Ричард Фрэнк Ознович
родился 25 мая 1944 года в Херефорде, расположенном в Западном Мидленде. Когда ему было пять лет, его родители, актеры кукольного театра, эмигрировали из Англии в США. На калифорнийской конвенции кукловодов состоялось судьбоносное знакомство Фрэнка с легендарным кукольником Джимом Хенсоном
. Создатель «Улицы Сезам
» разглядел в Озе талант и пригласил его к себе, как только тот окончит школу. В 1982-м они вместе создали сказку «Темный кристалл», а спустя два года вышла их полнометражная лента «Маппеты захватывают Манхэттэн».
Свой третий фильм Оз уже снял без помощи своего учителя. Это был мюзикл «Магазинчик ужасов
», представляющий собой ремейк-пародию на классический хоррор Роджера Кормана
. Следом за данной картиной последовали самые успешные комедии режиссера: «Отпетые мошенники», «А как же Боб?
» и «Хозяйка дома
». В середине 90-х мастер занимался, в основном, озвучиванием и работой над «Маппетами
». В 1995-м вернулся в режиссерское кресло, сняв приключенческую ленту «Индеец в шкафу
». За ней последовали комедии «Вход и выход», «Клевый парень
» и триллер «Медвежатник
». Задуманный им ремейк фантастического фильма 1975 года «Степфордские жены
» обернулся для него долгостроем, и в итоге братья Вайнштейны
его переделали, хотя это не спасло от кассового провала и негативных отзывов. Последней полнометражной работой Оза на данный момент является «Смерть на похоронах
», вышедшая в 2007-м. Он также поработал на телевидении, сняв по эпизоду для сериалов «Волшебный мир Дисней» и «Воздействие
».
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фильмы Фрэнка Оза
На счету Фрэнка Оза 155 ролей в фильмах его приятелей-режиссеров и мультфильмах. Актера можно увидеть в эпизодах картин Джона Лэндиса
(«Братья Блюз
», «Американский оборотень в Лондоне
», «Поменяться местами
», «Шпионы, как мы
», «Кровь невинных
», «Братья Блюз 2000
»), Джима Хенсона («Лабиринт
») и Райана Джонсона
(«Достать ножи
»). Его голосом говорит мастер Йода во вселенной «Звездных войн
», мисс Пигги в полнометражных, телевизионных и игровых «Маппетах», Фангус в «Корпорации монстров
», охранник Дэйв в «Головоломке
», робот в фильме «Затура: Космическое приключение
» и персонажи «Улицы Сезам». Лауреат 20 престижных премий, включая четыре «Эмми», две премии «Грэмми», «Сатурн» и призы фестивалей в Авориазе и Локарно.
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