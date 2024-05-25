Лучшим фильмом Третьего международного фестиваля «Герой» объявлен китайский «Урок рисования»

Лучшим игровым фильмом Третьего Международного фестиваля фильмов для детей и юношества «Герой» признан китайский «Урок рисования» Чжунхуа Чжана, сообщает пресс-служба смотра.
Среди короткометражек победу одержала люксембургская лента Фарида Исмаила «Между слов». В анимационной секции победили полнометражный «Кощей. Похититель невест» Романа Артемьева и короткометражный мультфильм Анны Климановой «Прощайте, люди». Лучшим документальным фильмом стала картина Светланы Музыченко и Марии Финкельштейн «Дайте мне победить». Приз зрительских симпатий, Гран-при и диплом за актерскую игру Андеи Яхьяпор достались иранской ленте Мохтара Абдоллахи «Между скалами». Специальной детской номинацией «Кто твой Герой?» отмечена короткометражка Спартака Сорокина «Перелом». В последней категории также вручили дипломы «Герою» Амиры Рязяповой за раскрытие образа современного героя, «Голове в облаках» Елизаветы Чурековой за оригинальное художественное решение и «Омуту» Егора Иванкина за операторскую работу.
фото: пресс-служба фестиваля
Специальные дипломы жюри вручили Джонатану Бартоломе в фильме «Между слов» (спецдиплом президента кинофестиваля «Герою, победившему непреодолимое»), ленте Юлианы Гримуты «Ой, то не вечер…» (спецдиплом председателя жюри за тонкое художественное решение вопросов коммуникации с помощью искусства), швейцарской картине «Дуй» (за воплощение надежды на экране), испанской ленте «1996» (за сценарий), мексиканскому «Облаку» (за графику), мультфильму Ольги Титовой «Носки для звезды» (за творческий подвиг в анимации), «Белому-белому дню» Василия Чиркова (за особенное художественное воплощение), герою индийского фильма «90 лет молодости» Ке Пармасиваму (за позитивный пример активного долголетия), киргизскому «Медику» (за профессиональное воплощение образа истинного героя) и картине Ярослава Лебедева «Огни большой деревни. Юрий Макеев. Петровский деревенский театр» (спецдиплом от Союза кинематографистов Республики Беларусь).
Торжественная церемония закрытия кинофестиваля состоялась 24 мая в кинотеатре «Синема парк». Всего киносмотр посетило более 13 тысяч зрителей. После его завершения, по традиции, стартует Эхо Международного кинофестиваля – в кинозалах по всему Красноярскому краю до 30 июня будут показаны избранные работы.
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