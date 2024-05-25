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Лучшим фильмом Третьего международного фестиваля «Герой» объявлен китайский «Урок рисования»

25 мая
2024 год

Новости кино >>
25 мая 2024
Лучшим игровым фильмом Третьего Международного фестиваля фильмов для детей и юношества «Герой» признан китайский «Урок рисования» Чжунхуа Чжана, сообщает пресс-служба смотра.

Среди короткометражек победу одержала люксембургская лента Фарида Исмаила «Между слов». В анимационной секции победили полнометражный «Кощей. Похититель невест» Романа Артемьева и короткометражный мультфильм Анны Климановой «Прощайте, люди». Лучшим документальным фильмом стала картина Светланы Музыченко и Марии Финкельштейн «Дайте мне победить». Приз зрительских симпатий, Гран-при и диплом за актерскую игру Андеи Яхьяпор достались иранской ленте Мохтара Абдоллахи «Между скалами». Специальной детской номинацией «Кто твой Герой?» отмечена короткометражка Спартака Сорокина «Перелом». В последней категории также вручили дипломы «Герою» Амиры Рязяповой за раскрытие образа современного героя, «Голове в облаках» Елизаветы Чурековой за оригинальное художественное решение и «Омуту» Егора Иванкина за операторскую работу.

Лучшим фильмом Третьего международного фестиваля «Герой» объявлен китайский «Урок рисования»
фото: пресс-служба фестиваля

Специальные дипломы жюри вручили Джонатану Бартоломе в фильме «Между слов» (спецдиплом президента кинофестиваля «Герою, победившему непреодолимое»), ленте Юлианы Гримуты «Ой, то не вечер…» (спецдиплом председателя жюри за тонкое художественное решение вопросов коммуникации с помощью искусства), швейцарской картине «Дуй» (за воплощение надежды на экране), испанской ленте «1996» (за сценарий), мексиканскому «Облаку» (за графику), мультфильму Ольги Титовой «Носки для звезды» (за творческий подвиг в анимации), «Белому-белому дню» Василия Чиркова (за особенное художественное воплощение), герою индийского фильма «90 лет молодости» Ке Пармасиваму (за позитивный пример активного долголетия), киргизскому «Медику» (за профессиональное воплощение образа истинного героя) и картине Ярослава Лебедева «Огни большой деревни. Юрий Макеев. Петровский деревенский театр» (спецдиплом от Союза кинематографистов Республики Беларусь).

Торжественная церемония закрытия кинофестиваля состоялась 24 мая в кинотеатре «Синема парк». Всего киносмотр посетило более 13 тысяч зрителей. После его завершения, по традиции, стартует Эхо Международного кинофестиваля – в кинозалах по всему Красноярскому краю до 30 июня будут показаны избранные работы.
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Белый-белый деньДайте мне победитьКощей. Похититель невест

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Лучшим фильмом Третьего международного фестиваля «Герой» объявлен китайский «Урок рисования» фотографии
Лучшим фильмом Третьего международного фестиваля «Герой» объявлен китайский «Урок рисования» фотографии
Лучшим фильмом Третьего международного фестиваля «Герой» объявлен китайский «Урок рисования» фотографии
Лучшим фильмом Третьего международного фестиваля «Герой» объявлен китайский «Урок рисования» фотографии
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