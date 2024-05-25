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В онлайн-кинотеатре Premier вышел мультсериал «Внутренняя мимперия»

25 мая
2024 год

Новости кино >>
25 мая 2024
В онлайн-кинотеатре Premier состоялась премьера анимационной абсурдистской комедии «Внутренняя мимперия», созданной совместно с телеканалом 2х2. Согласно пресс-службе платформы, мультсериал расскажет о жизни безумного чата соседей по подъезду и поднимет проблемы влияния социальных сетей и рекламы на общество.

В онлайн-кинотеатре Premier вышел мультсериал «Внутренняя мимперия»

Сюжет сериала разворачивается вокруг безработного неудачника Пандыча, который переезжает в квартиру, оставшуюся от бабушки. Поневоле он становится главным по подъезду и, соответственно, администратором чата соседей. Днем и ночью на Пандыча сыпятся требования и упреки от семьи деревьев, вампира в законе, местного авторитета Мима, бывшей главы дома Людмилы и других. Помимо группового чата участники конфликтов зачастую прибегают к использованию соцсетей для привлечения внимания к той или иной проблеме, а управляет этим процессом профессиональная черная пиарщица Лошадка. Все вместе соседи борются с открытием неоднозначных магазинов в доме, в которых зрители, возможно, узнают знакомые заведения, детскими площадками и шумными вечеринками, а Пандыч таким образом находит новых друзей и потихоньку начинает разбираться в собственной жизни.

«Внутренняя мимперия». Трейлер №2

«Внутренняя мимперия» представляет собой продолжение серии анимационных проектов для взрослых, созданных онлайн-кинотеатром Premier совместно с телеканалом 2х2, в которую входят «Вселенная Хакинга» и «Колдуй отсюда». Авторами новой анимационной комедии стали Денис Всесвятский и Ксения Самарина, а за постановку отвечает режиссер Петр Тарасов. Всего в сериале 12 эпизодов хронометражем 15 минут каждая.
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№ 1
Киноман1985   25.05.2024 - 16:06
Юные зрители оценят по достоинству. читать далее>>
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