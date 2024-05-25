«Аноре» Шона Бэйкера вручили «Золотую пальмовую ветвь» 77-го Каннского фестиваля

«Золотая пальмовая ветвь» 77-го Каннского международного кинофестиваля вручена романтическому драмеди Шона Бэйкера
«Анора
», в котором сыграли Юра Борисов
и Марк Эйдельштейн
. Об этом сообщается на сайте
смотра.
Гран-при удостоен фильм Паяла Кападиа «Все, что мы представляем как свет
». Мигел Гомеш
, снявший ленту «Большое путешествие
», признан лучшим режиссером и получил приз жюри. Криминальная драма Мохаммада Расулофа «Семя священного инжира
» отмечена спецпризом. «Золотую камеру» за лучший дебют вручили создателю картины «Арманд
» Хальвдану Ульману Тенделю
. «Вещество
» Корали Фаржа
награждено за сценарий. Гран-при в секции «Особый взгляд» достался
«Черному псу» Гуаня Ху. Среди короткометражных работ победил «Человек, который не мог молчать» Небойши Слиепчевича.
В актерских номинациях победу одержали Джесси Племонс
, сыгравший в «Видах доброты
» Йоргоса Лантимоса
, и женская команда «Эмилии Перес
» Жака Одиара
: Селена Гомес
, Зои Салданья
, Адриана Пас и Карла София Гаскон. За вклад в кинематограф золотыми пальмовыми ветвями отмечены студия Ghibli, Мерил Стрип
и Джордж Лукас
.
обсуждение >>