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«Аноре» Шона Бэйкера вручили «Золотую пальмовую ветвь» 77-го Каннского фестиваля

25 мая
2024 год

Новости кино >>
25 мая 2024
«Золотая пальмовая ветвь» 77-го Каннского международного кинофестиваля вручена романтическому драмеди Шона Бэйкера «Анора», в котором сыграли Юра Борисов и Марк Эйдельштейн. Об этом сообщается на сайте смотра.


Гран-при удостоен фильм Паяла Кападиа «Все, что мы представляем как свет». Мигел Гомеш, снявший ленту «Большое путешествие», признан лучшим режиссером и получил приз жюри. Криминальная драма Мохаммада Расулофа «Семя священного инжира» отмечена спецпризом. «Золотую камеру» за лучший дебют вручили создателю картины «Арманд» Хальвдану Ульману Тенделю. «Вещество» Корали Фаржа награждено за сценарий. Гран-при в секции «Особый взгляд» достался «Черному псу» Гуаня Ху. Среди короткометражных работ победил «Человек, который не мог молчать» Небойши Слиепчевича.

В актерских номинациях победу одержали Джесси Племонс, сыгравший в «Видах доброты» Йоргоса Лантимоса, и женская команда «Эмилии Перес» Жака Одиара: Селена Гомес, Зои Салданья, Адриана Пас и Карла София Гаскон. За вклад в кинематограф золотыми пальмовыми ветвями отмечены студия Ghibli, Мерил Стрип и Джордж Лукас.
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№ 1
Angelika77   25.05.2024 - 22:46
ого, классные результаты. Стрипп отметили только сейчас, почему раньше не сделали. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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«Аноре» Шона Бэйкера вручили «Золотую пальмовую ветвь» 77-го Каннского фестиваля фотографии
«Аноре» Шона Бэйкера вручили «Золотую пальмовую ветвь» 77-го Каннского фестиваля фотографии
«Аноре» Шона Бэйкера вручили «Золотую пальмовую ветвь» 77-го Каннского фестиваля фотографии
«Аноре» Шона Бэйкера вручили «Золотую пальмовую ветвь» 77-го Каннского фестиваля фотографии
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