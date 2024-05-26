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Патрик Гибсон станет новым Декстером Морганом

26 мая
2024 год

Новости кино >>
26 мая 2024
Объявлен актерский состав сериала «Декстер: Первородный грех». Согласно Variety, новое шоу Paramount+ и Showtime заявлено, как приквел «Декстера».


Знаковые роли Майкла С. Холла, Джеймса Ремара и Дженнифер Карпентер теперь закреплены за Патриком Гибсоном, Кристианом Слейтером и Молли Браун. Шоураннером и сценаристом числится один из авторов оригинала Клайд Филлипс, а режиссерское кресло займет Майкл Леманн.

Действие разворачивается в 1991 году, за 15 лет до событий «Декстера». Главный герой в исполнении Гибсона превращается из студента в серийного убийцу. Под руководством своего приемного отца Гарри (Слейтер) Декстер Морган принимает Кодекс, призванный помочь ему находить и убивать людей, которые заслуживают исключения из общества. При этом он не должен попадать в поле зрения правоохранительных органов. Это особая проблема для молодого человека, начавшего стажировку судебно-медицинского эксперта в полицейском управлении Майами.

Читать рецензию «Декстер: Новая кровь»: Возвращение многосерийного убийцы

Частично этот сюжет был обыгран в анимационном сериале «Декстер: Пробы пера», выходившем с 2009-го по 2012-й. В 2021 году на Showtime в судьбе Декстера Моргана поставили точку в продолжении «Новая кровь».
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